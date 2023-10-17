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Esra Dermancıoğlu takipçilerini geçmişe götürdü! Güzelliğini gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Esra Dermancıoğlu, yine tüm dikkatleri üzerine çekti. 19, 24 ve 54 yaşındaki fotoğraflarını takipçileri ile paylaşan Dermancıoğlu'nun gençlik hali sosyal medyaya damga vururken paylaşıma düştüğü not dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 17.10.2023 17:15 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 17:15
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Esra Dermancıoğlu takipçilerini geçmişe götürdü! Güzelliğini gören dönüp bir daha baktı

Bir döneme damga vuran 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes Yenge' karakteri ile yıldızı parlayan Esra Dermancıoğlu, yıllar içinde ekranın en sevilen isimlerinden oldu.

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Esra Dermancıoğlu takipçilerini geçmişe götürdü! Güzelliğini gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Dermancıoğlu, son olarak yıllar önce çekilen fotoğraflarını yayınladı.

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Esra Dermancıoğlu takipçilerini geçmişe götürdü! Güzelliğini gören dönüp bir daha baktı

19, 24 ve 54 yaşında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü isim, fotoğrafların altına düştüğü şu not dikkat çekti:

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Esra Dermancıoğlu takipçilerini geçmişe götürdü! Güzelliğini gören dönüp bir daha baktı

"GÜZELLİK ANLAYIŞININ ENPOZE EDİLDİĞİ DÜNYAYA KANMAYIN"

"Kaydırdıkça zaman geçiyor. Estetik bazılarımız için olması gereken bir şey ve tartışmaya bile açık bir konu değil ama insanın geçmişe baktığında gerçek halini her ne olursa olsun o gerçek güzelliğinin değişimini görmesi bana çok değerli geliyor. Özellikle genç nesile o güzellik anlayışını size empoze (Fransızca kökenli olduğu için doğrusu imposer!) edildiği bu dünyaya kanmayın. Çok güzeliz."

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Esra Dermancıoğlu takipçilerini geçmişe götürdü! Güzelliğini gören dönüp bir daha baktı

Gençlik hali gündeme otururken Esra Dermancıoğlu'nun kızıyla benzerliği gündeme oturdu.