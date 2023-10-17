Esra Dermancıoğlu takipçilerini geçmişe götürdü! Güzelliğini gören dönüp bir daha baktı

"GÜZELLİK ANLAYIŞININ ENPOZE EDİLDİĞİ DÜNYAYA KANMAYIN"

"Kaydırdıkça zaman geçiyor. Estetik bazılarımız için olması gereken bir şey ve tartışmaya bile açık bir konu değil ama insanın geçmişe baktığında gerçek halini her ne olursa olsun o gerçek güzelliğinin değişimini görmesi bana çok değerli geliyor. Özellikle genç nesile o güzellik anlayışını size empoze (Fransızca kökenli olduğu için doğrusu imposer!) edildiği bu dünyaya kanmayın. Çok güzeliz."