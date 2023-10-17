17 Ekim 2023, Salı
Esra Dermancıoğlu takipçilerini geçmişe götürdü! Güzelliğini gören dönüp bir daha baktı
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Esra Dermancıoğlu, yine tüm dikkatleri üzerine çekti. 19, 24 ve 54 yaşındaki fotoğraflarını takipçileri ile paylaşan Dermancıoğlu'nun gençlik hali sosyal medyaya damga vururken paylaşıma düştüğü not dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 17.10.2023 17:15 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 17:15
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