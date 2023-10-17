Kuruluş Osman'da Osman Bey Yakup Bey’e meydan okuyor

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 18 Ekim Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 133. Bölümünde Osman Bey; oğullarıyla beraber hazinenin peşine düşerken, Yakup Bey ise kızı Gonca Hatun ve oğlu Mehmet Bey'le hamle yapmaya hazırlanmaktadır.