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Kuruluş Osman'da Osman Bey Yakup Bey’e meydan okuyor

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 18 Ekim Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 133. Bölümünde Osman Bey; oğullarıyla beraber hazinenin peşine düşerken, Yakup Bey ise kızı Gonca Hatun ve oğlu Mehmet Bey'le hamle yapmaya hazırlanmaktadır.

Giriş Tarihi: 17.10.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 12:00
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Kuruluş Osman’da Osman Bey Yakup Bey’e meydan okuyor

133.Bölüm:

OSMAN BEY VE YAKUP BEY HAZİNENİN PEŞİNDE!

Osman Bey, Sultan Mesud'un bıraktığı Hazine'den haberdar olmuştur. Osman Bey, Yakup Bey'in hakimiyetini kıracak tek şeyin hazine olduğunu düşünmektedir. Osman Bey'in böyle düşünmesinin sebebi nedir?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Yakup Bey’e meydan okuyor

YAKUP BEY'İN HAMLESİ NASIL OLACAKTIR?

Gonca Hatun fermanı getirmiştir. Yakup Bey hazineyi de öğrenir. İktidar için her şeyin meşru kılındığını düşünen Yakup Bey'in hazineyi kimseye bırakmaya niyeti yoktur. Yakup Bey nasıl bir hamle yapacaktır?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Yakup Bey’e meydan okuyor

ORHAN BEY VE ALAEDDİN BEY'İN GÖREVİ

Osman Bey oğullarına vazife verir. Alaeddin Bey, Yakup Bey'in attığı bütün adımlardan haberdar olacaktır. Orhan Bey ise hazineyi bulacaktır. Orhan Bey hazineyi bulmak için çıktığı yolda Holofira da sürpriz bir şekilde ona katılacaktır.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Yakup Bey’e meydan okuyor

ORHAN BEY VE MEHMET BEY ARASINDAKİ GERİLİM NASIL SONUÇLANACAKTIR?

Hazinenin Germiyan'ın hakkı olduğunu düşünen Mehmet Bey ve Orhan Bey arasına neler yaşanacaktır? Hazineyi kim ele geçirecektir?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Yakup Bey’e meydan okuyor

ALAEDDİN BEY VE GONCA HATUN ARASINDA NELER YAŞANACAKTIR?

Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a rağmen vazifesinde başarılı olabilecek midir? Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a "Yoksa bana sevdalı mısın?" diye sorar. Gonca Hatun ve Alaeddin Bey arasında neler yaşanacaktır?