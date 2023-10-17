17 Ekim 2023, Salı
Kuruluş Osman'da Osman Bey Yakup Bey’e meydan okuyor
atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 18 Ekim Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 133. Bölümünde Osman Bey; oğullarıyla beraber hazinenin peşine düşerken, Yakup Bey ise kızı Gonca Hatun ve oğlu Mehmet Bey'le hamle yapmaya hazırlanmaktadır.
Giriş Tarihi: 17.10.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 12:00
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