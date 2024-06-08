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Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya'nın 'Melisa'sı bakın aslında kimmiş! Meğer Survivor'da...

Aşk-ı Memnu dizisinde 'Bülent Ziyagil' karakteriyle tanınan Batuhan Karacakaya şimdilerde Survivor All Star yarışmasıyla adından söz ettiriyor. Diziden sonra son haliyle dikkat çeken yakışıklı oyuncu, büyük bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Survivor'un 2021 sezonunda da yarışan Karacakaya'nın yarışmada 'Melisaa' diyerek seslendiği kişi yeniden gündem oldu. O ismin kim olduğunu duyanlar ise şoke oldu. Batuhan Karacakaya'nın Melisa'sı bakın kim çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 09:57
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Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i Batuhan Karacakaya’nın ’Melisa’sı bakın aslında kimmiş! Meğer Survivor’da...

Daha önce iki kez Survivor'a katılan Batuhan Karacakaya, bu sezon All Star'da şampiyonluk için mücadele veriyor.

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Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i Batuhan Karacakaya’nın ’Melisa’sı bakın aslında kimmiş! Meğer Survivor’da...

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Bülent Ziyagil' karakteriyle yıldızı parlayan ve oyunculuk hayatı boyunca "Umutsuz Ev Kadınları", "Diriliş Ertuğrul" gibi yapımlarda yer alan oyuncun sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

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Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i Batuhan Karacakaya’nın ’Melisa’sı bakın aslında kimmiş! Meğer Survivor’da...

Yakışıklı oyuncu 2021 yılında katıldığı Survivor'da çıktığı her yarışmada Melisa diye bağırıyordu.

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Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i Batuhan Karacakaya’nın ’Melisa’sı bakın aslında kimmiş! Meğer Survivor’da...

Bazı sosyal medya kullanıcıları Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'ya seslendiğini düşünürken, bazıları da sevgilisi olduğunu düşündü.

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Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i Batuhan Karacakaya’nın ’Melisa’sı bakın aslında kimmiş! Meğer Survivor’da...

O kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Melisa meğer Karacakaya'nın kız kardeşiymiş...