Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya'nın 'Melisa'sı bakın aslında kimmiş! Meğer Survivor'da...

Aşk-ı Memnu dizisinde 'Bülent Ziyagil' karakteriyle tanınan Batuhan Karacakaya şimdilerde Survivor All Star yarışmasıyla adından söz ettiriyor. Diziden sonra son haliyle dikkat çeken yakışıklı oyuncu, büyük bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Survivor'un 2021 sezonunda da yarışan Karacakaya'nın yarışmada 'Melisaa' diyerek seslendiği kişi yeniden gündem oldu. O ismin kim olduğunu duyanlar ise şoke oldu. Batuhan Karacakaya'nın Melisa'sı bakın kim çıktı.