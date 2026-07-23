"Kızını 8 yaşında terk etti" yorumlarına Emre Matraş'tan fotoğraflı yanıt

Futbolcu İsmail Yüksek ile evlenen Esen Matraş'ın düğününde yaşanan "baba adı" tartışmasının ardından açıklamalarıyla gündem olan Emre Matraş, bu kez kendisine yöneltilen "Kızını 8 yaşında terk etti" yorumlarına sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yanıt verdi.

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu İsmail Yüksek ile mimar Esen Matraş'ın nikâhı, düğün sonrası yaşanan aile kriziyle gündemdeki yerini koruyor. BABA ADI TARTIŞMASI BÜYÜYOR Nikâh töreninde Esen Matraş'ın, nikâh memurunun "Baba adınız?" sorusuna öz babası Emre Matraş yerine kendisini büyüten üvey babası Anıl Karaer'in adını söylemesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Yaşananların ardından Emre Matraş, nikâhı kabul etmediğini belirten sert açıklamalarda bulunmuştu.

"KIZINI 8 YAŞINDA TERK ETTİ" YORUMLARINA YANIT VERDİ Emre Matraş'ın açıklamalarının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, "Kızını 8 yaşında terk etti" yönünde yorumlar yaptı. Gündemdeki tartışmalar sürerken Emre Matraş'tan yeni bir paylaşım geldi. Ünlü isim, hakkında yapılan yorumlara sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla karşılık verdi.

Paylaştığı karelerde Esen Matraş ile geçmiş yıllarda birlikte çekilen fotoğraflarına yer veren Matraş, böylece kızıyla bağının bulunduğunu göstermeyi amaçladı.

"BU EVLİLİĞİ KABUL ETMİYORUM" DEMİŞTİ Emre Matraş, daha önce yaptığı açıklamada kızının nikâhta öz babası yerine üvey babasının adını söylemesine tepki göstermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum. Baba adı sorulduğunda Anıl deniyor. Kızımın baba adı Emre Matraş'tır. Bu nedenle bu nikâhı kabul etmiyorum." Matraş ayrıca, İsmail Yüksek'in evlilik öncesinde kızını kendisinden istemesi gerektiğini düşündüğünü de dile getirmişti. YANLIŞ BEYAN NİKAHI BOZAR MI?

İSMAİL YÜKSEK'TEN DÜĞÜN PAYLAŞIMI Tartışmaların gölgesinde kalan düğünün ardından İsmail Yüksek ve Esen Matraş, sosyal medya hesaplarından nikâh ve düğün töreninden kareler paylaşmıştı.