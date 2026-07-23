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"Kızını 8 yaşında terk etti" yorumlarına Emre Matraş'tan fotoğraflı yanıt

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Futbolcu İsmail Yüksek ile evlenen Esen Matraş'ın düğününde yaşanan "baba adı" tartışmasının ardından açıklamalarıyla gündem olan Emre Matraş, bu kez kendisine yöneltilen "Kızını 8 yaşında terk etti" yorumlarına sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yanıt verdi.

"Kızını 8 yaşında terk etti" yorumlarına Emre Matraş'tan fotoğraflı yanıt 1

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu İsmail Yüksek ile mimar Esen Matraş'ın nikâhı, düğün sonrası yaşanan aile kriziyle gündemdeki yerini koruyor.

BABA ADI TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Nikâh töreninde Esen Matraş'ın, nikâh memurunun "Baba adınız?" sorusuna öz babası Emre Matraş yerine kendisini büyüten üvey babası Anıl Karaer'in adını söylemesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Yaşananların ardından Emre Matraş, nikâhı kabul etmediğini belirten sert açıklamalarda bulunmuştu.

"Kızını 8 yaşında terk etti" yorumlarına Emre Matraş'tan fotoğraflı yanıt 2

"KIZINI 8 YAŞINDA TERK ETTİ" YORUMLARINA YANIT VERDİ

Emre Matraş'ın açıklamalarının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, "Kızını 8 yaşında terk etti" yönünde yorumlar yaptı.

Gündemdeki tartışmalar sürerken Emre Matraş'tan yeni bir paylaşım geldi. Ünlü isim, hakkında yapılan yorumlara sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla karşılık verdi.

"Kızını 8 yaşında terk etti" yorumlarına Emre Matraş'tan fotoğraflı yanıt 3

Paylaştığı karelerde Esen Matraş ile geçmiş yıllarda birlikte çekilen fotoğraflarına yer veren Matraş, böylece kızıyla bağının bulunduğunu göstermeyi amaçladı.

"Kızını 8 yaşında terk etti" yorumlarına Emre Matraş'tan fotoğraflı yanıt 4

"BU EVLİLİĞİ KABUL ETMİYORUM" DEMİŞTİ

Emre Matraş, daha önce yaptığı açıklamada kızının nikâhta öz babası yerine üvey babasının adını söylemesine tepki göstermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum. Baba adı sorulduğunda Anıl deniyor. Kızımın baba adı Emre Matraş'tır. Bu nedenle bu nikâhı kabul etmiyorum."

Matraş ayrıca, İsmail Yüksek'in evlilik öncesinde kızını kendisinden istemesi gerektiğini düşündüğünü de dile getirmişti.

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"Kızını 8 yaşında terk etti" yorumlarına Emre Matraş'tan fotoğraflı yanıt 5

İSMAİL YÜKSEK'TEN DÜĞÜN PAYLAŞIMI

Tartışmaların gölgesinde kalan düğünün ardından İsmail Yüksek ve Esen Matraş, sosyal medya hesaplarından nikâh ve düğün töreninden kareler paylaşmıştı.

"Kızını 8 yaşında terk etti" yorumlarına Emre Matraş'tan fotoğraflı yanıt 6

Milli futbolcu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayatımızın en özel, en güzel imzasını atarken; en güzel günümüzde bizi yalnız bırakmayan ailelerimize, nikâh şahitlerimize, dostlarımıza ve bütün sevdiklerimize kalpten teşekkürler. Hoş geldin hayatıma, bir ömür yan yana..."

Futbol dünyası bu düğünde buluştu FUTBOL DÜNYASI BU DÜĞÜNDE BULUŞTU
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