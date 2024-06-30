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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu alırken yakalanmıştı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek geçtiğimiz haftalarda bir uyuşturucu skandalıyla gündeme geldi. Evinin önünde torbacıyla yakalanan Civelek, hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Uyuşturucu madde siparişi verdiği Selçuk Ç.'nin yargılandığı mahkeme, oyuncunun 'tanık' sıfatıyla dinlenmesi için zorla getirme kararı çıkartmıştı. Feyza Civelek'in geçtiğimiz gün mahkemeye gelerek, ifade verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 08:54
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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu alırken yakalanmıştı!

Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran 29 yaşındaki Feyza Civelek'in, kokain siparişi verip, tam torbacıdan alacakken polislere yakalandığı ortaya çıkmıştı. Hatta çevirmeye takılan torbacıya seslenerek, 'Getirdin mi malzemeleri' dediği ifade edilmişti.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu alırken yakalanmıştı!

Civelek'in uyuşturucu temin etmeye çalıştığı isim olan Selçuk Ç.'nin "Uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açıldı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu alırken yakalanmıştı!

Civelek ise bu dosyada, uyuşturucu maddeyi temin edememesinden dolayı 'tanık' sıfatıyla bulunuyordu. Davanın görüldüğü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz ay, dosyada 'tanık' sıfatıyla yer alan Civelek hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu alırken yakalanmıştı!

"ALKOL KESMEYİNCE UYUŞTURUCU ALMAK İSTEDİM"

Zorla getirme kararı sonrası Civelek'in geçtiğimiz günlerde, yargılamayı yapan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tanık' sıfatıyla dinlendiği ortaya çıktı. Civelek'in ifadesine GÜNAYDIN ulaştı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu alırken yakalanmıştı!

"SANIRIM YOLDA YAKALANMIŞ"

Daha önce de Selçuk Ç. isimli kişiden kokain aldığını aktaran Civelek ,"Ben kendisinden taş kokain sipariş etmiştim. Fiyatını da ne kadara aldığımı hatırlamıyorum. Bana maddeyi getirirken sanırım yolda yakalanmış. Ben maddeyi teslim alamadım. Gönül ilişkim yoktur. Beraber uyuşturucu almamız falan da söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.