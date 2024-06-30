Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu alırken yakalanmıştı!

"SANIRIM YOLDA YAKALANMIŞ"

Daha önce de Selçuk Ç. isimli kişiden kokain aldığını aktaran Civelek ,"Ben kendisinden taş kokain sipariş etmiştim. Fiyatını da ne kadara aldığımı hatırlamıyorum. Bana maddeyi getirirken sanırım yolda yakalanmış. Ben maddeyi teslim alamadım. Gönül ilişkim yoktur. Beraber uyuşturucu almamız falan da söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.