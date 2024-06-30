30 Haziran 2024, Pazar
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu alırken yakalanmıştı
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek geçtiğimiz haftalarda bir uyuşturucu skandalıyla gündeme geldi. Evinin önünde torbacıyla yakalanan Civelek, hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Uyuşturucu madde siparişi verdiği Selçuk Ç.'nin yargılandığı mahkeme, oyuncunun 'tanık' sıfatıyla dinlenmesi için zorla getirme kararı çıkartmıştı. Feyza Civelek'in geçtiğimiz gün mahkemeye gelerek, ifade verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş: 30.06.2024 08:54
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