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70 kilo verdi bambaşka biri oldu! X-Factor Ferah Zeydan'ın son haline bir bakın! İğne ipliğe dönmüş...

Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını duyan Ferah Zeydan, verdiği kilolarla sık sık gündeme geliyor. Geçirdiği ameliyat sonrası bambaşka birine dönüşen genç şarkıcı, son haliyle ağızları açık bıraktı. Geçmişte X Factor yarışmasında güçlü sesiyle dikkat çeken Zeydan'ın yıllar içindeki değişimi ise yok artık dedirtti. İşte, Ferah Zeydan'ın son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 09:16
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70 kilo verdi bambaşka biri oldu! X-Factor Ferah Zeydan’ın son haline bir bakın! İğne ipliğe dönmüş...

Mide küçültme ameliyatı geçiren Ferah Zeydan, verdiği kilolarla büyük bir değişim yaşadı.

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70 kilo verdi bambaşka biri oldu! X-Factor Ferah Zeydan’ın son haline bir bakın! İğne ipliğe dönmüş...

Geçmişte X Factor yarışmasında güçlü sesiyle dikkat çeken ve fazla kilolarından kurtulan Zeydan'ın bu değişimi hayranlarını şaşırttı.

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70 kilo verdi bambaşka biri oldu! X-Factor Ferah Zeydan’ın son haline bir bakın! İğne ipliğe dönmüş...

Zeydan, 70 kilo vererek adeta bambaşka biri oldu. Daha önceki kilolu halleriyle tanınan Zeydan'ın son hali, görenlerde inanılmaz bir şaşkınlık yarattı.

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70 kilo verdi bambaşka biri oldu! X-Factor Ferah Zeydan’ın son haline bir bakın! İğne ipliğe dönmüş...

Sinan Akçıl ile seslendirdiği şarkılarla tanınan ve yeni görünümüyle ilgi çeken Zeydan, yıllar içindeki değişimiyle sık sık gündem oluyor.

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70 kilo verdi bambaşka biri oldu! X-Factor Ferah Zeydan’ın son haline bir bakın! İğne ipliğe dönmüş...

İşte Ferah Zeydan başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...