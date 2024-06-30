70 kilo verdi bambaşka biri oldu! X-Factor Ferah Zeydan'ın son haline bir bakın! İğne ipliğe dönmüş...

Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını duyan Ferah Zeydan, verdiği kilolarla sık sık gündeme geliyor. Geçirdiği ameliyat sonrası bambaşka birine dönüşen genç şarkıcı, son haliyle ağızları açık bıraktı. Geçmişte X Factor yarışmasında güçlü sesiyle dikkat çeken Zeydan'ın yıllar içindeki değişimi ise yok artık dedirtti. İşte, Ferah Zeydan'ın son hali...

ahaber.com.tr Giriş: 30.06.2024 09:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL