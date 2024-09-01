01 Eylül 2024, Pazar
Burak Özçivit'in eski aşkıydı! Akasya Durağı'nın Tuğçe'si bakın şimdi kiminle evli! Survivor'un eski sunucusu...
Bir dönemin sevilen dizisi Akasya Durağı'nda Tuğçe rolüyle akıllara kazınana Zeynep Dörtkardeşler hakkında şaşırtan bir gerçek gün yüzüne çıktı. O dönem yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'le yaşadığı aşkla bilinen Dörtkardeşler, şimdilerde evli ve 2 çocuk annesi. Son haliyle görenleri hayrete düşüren oyuncu bakın kiminle evli çıktı. İşte Zeynep Dörtkardeşler'in oyuncu ve sunucu eşi...
Giriş Tarihi: 01.09.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 10:33