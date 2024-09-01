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Haberler Galeri Burak Özçivit'in eski aşkıydı! Akasya Durağı'nın Tuğçe'si bakın şimdi kiminle evli! Survivor'un eski sunucusu...

Burak Özçivit'in eski aşkıydı! Akasya Durağı'nın Tuğçe'si bakın şimdi kiminle evli! Survivor'un eski sunucusu...

Bir dönemin sevilen dizisi Akasya Durağı'nda Tuğçe rolüyle akıllara kazınana Zeynep Dörtkardeşler hakkında şaşırtan bir gerçek gün yüzüne çıktı. O dönem yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'le yaşadığı aşkla bilinen Dörtkardeşler, şimdilerde evli ve 2 çocuk annesi. Son haliyle görenleri hayrete düşüren oyuncu bakın kiminle evli çıktı. İşte Zeynep Dörtkardeşler'in oyuncu ve sunucu eşi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.09.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 10:33
Burak Özçivit’in esk aşkıydı! Akasya Durağı’nın Tuğçe’si bakın şimdi kiminle evli! Survivor’ın eski sunucusu...

Yayınlandığı dönemde başrollerini Zeki Alasya, Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Aslı Altaylar ve Onur Şan gibi isimlerin paylaştığı Akasya Durağı dizisi şimdilerde oyuncularıyla gündemde...

Burak Özçivit’in esk aşkıydı! Akasya Durağı’nın Tuğçe’si bakın şimdi kiminle evli! Survivor’ın eski sunucusu...

Dizide Tuğçe karakterine hayat veren Zeynep Dörtkardeşler, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Son haliyle dikkat çeken oyuncunun eski aşkı da ortaya çıktı.

Burak Özçivit’in esk aşkıydı! Akasya Durağı’nın Tuğçe’si bakın şimdi kiminle evli! Survivor’ın eski sunucusu...

Meğerse Zeynep Dörtkardeşler, Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit ile aşk yaşamış.

Burak Özçivit’in esk aşkıydı! Akasya Durağı’nın Tuğçe’si bakın şimdi kiminle evli! Survivor’ın eski sunucusu...

Peki Zeynep Dörtkardeşler şimdi kiminle evli? Dinle Sevgili, Umutsuz Ev Kadınları, Maskeli Balo ve Akasya Durağı gibi yapımlarda rol alan oyuncu, Survivor'un eski sunucusu Alp Kırşan ile evliymiş...

Burak Özçivit’in esk aşkıydı! Akasya Durağı’nın Tuğçe’si bakın şimdi kiminle evli! Survivor’ın eski sunucusu...

Survivor ile ekranlarda olan Kırşan, uzun süredir bir projede yer almıyor.