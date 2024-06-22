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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su TikTok'ta canlı yayın açtı! Settar Tanrıöğen'in son haline bakın...

61 yaşındaki usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması sonrasında peş peşe iki kez ameliyat edilmişti. Ancak sağlık durumu sebebiyle başrolünde olduğu diziye veda etmek zorunda kalmıştı. Ekranlardan uzak kalacağı öğrenilen Tanrıöğen, bir Tiktok yayınında görüntülendi. O anlar kısa sürede gündem oldu. İşte Settar Tanrıöğen'in son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 10:43 Güncelleme: 22.06.2024 11:06
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Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su TikTok’ta canlı yayın açtı! Settar Tanrıöğen’in son haline bakın...

Usta aktör Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Abdullah karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. 26 Ocak'ta beyin kanaması geçiren oyuncu, üç kez ameliyata alınmıştı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su TikTok’ta canlı yayın açtı! Settar Tanrıöğen’in son haline bakın...

Usta oyuncu iyileşme sürecinin yavaş ilerlemesi ve zamana yayılacak olması yüzünden Kızılcık Şerbeti dizinde hayat verdiği Apo karakterine veda etmek zorunda kalmıştı. Hatta dizinin ekibine haber göndererek, "Bensiz devam edin" dediği ortaya çıkmıştı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su TikTok’ta canlı yayın açtı! Settar Tanrıöğen’in son haline bakın...

Hayranları usta oyuncunun son halini oldukça merak etmeye başlamıştı. Tanrıöğen, ilk kez Nişantaşı'nda 'Snobmagazin' tarafından görüntülenmişti.

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Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su TikTok’ta canlı yayın açtı! Settar Tanrıöğen’in son haline bakın...

Şimdilerde diziye geri dönüp dönmeyeceği merak edilen usta oyuncu bir TikTok canlı yayınında ortaya çıktı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su TikTok’ta canlı yayın açtı! Settar Tanrıöğen’in son haline bakın...

Canlı yayında sıkça 'Diziye geri dönecek mi?' sorularına maruz kalan ünlü oyuncuya 'Nilay Ünal' isimli bir kullanıcıdan da hediye geldi.