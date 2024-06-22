Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su TikTok'ta canlı yayın açtı! Settar Tanrıöğen'in son haline bakın...

61 yaşındaki usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması sonrasında peş peşe iki kez ameliyat edilmişti. Ancak sağlık durumu sebebiyle başrolünde olduğu diziye veda etmek zorunda kalmıştı. Ekranlardan uzak kalacağı öğrenilen Tanrıöğen, bir Tiktok yayınında görüntülendi. O anlar kısa sürede gündem oldu. İşte Settar Tanrıöğen'in son hali...