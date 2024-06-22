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Gupse Özay ve Barış Arduç Çeşme'de! Kızları Jan Asya ilgi odağı oldu! Aynı annesi...

Deliha filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Oyuncu çift geçtiğimiz eylül ayında ise kızları Jan Asya'yı kucağına almıştı. Çiftin kameralardan uzakta büyüttüğü kızları Jan Asya ile birlikte Çeşme'de tatil yaparken görüntülendi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 10:07 Güncelleme: 22.06.2024 10:11
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Gupse Özay ve Barış Arduç Çeşme’de! Kızları Jan Asya ilgi odağı oldu! Aynı annesi...

2020 yılında nikah masasına oturan Gupse Özay ile Barış Arduç çifti herkesin imrendiği bir yuva kurmuştu. Aşkları ve birbirlerine olan sevgileriyle dikkat çeken ikili, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı.

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Gupse Özay ve Barış Arduç Çeşme’de! Kızları Jan Asya ilgi odağı oldu! Aynı annesi...

Özel hayatlarıyla da sık sık gündem olan ünlü çift, şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kızını kucağından kolay kolay indirmeyen ve denizin içinde uzunca bir süre eşi olmadan turlayan ünlü oyuncu, etrafındaki vatandaşların da iltifatlarıyla karşılaştı.

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Gupse Özay ve Barış Arduç Çeşme’de! Kızları Jan Asya ilgi odağı oldu! Aynı annesi...

Daha sonra suya giren ve bir süre tek başına yüzdükten sonra eşi ve çocuğunun yanına giden Barış Arduç, kucakta taşıma nöbetini devralarak biricik kızını deniz taşıtlarının yanına götürdü.

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Gupse Özay ve Barış Arduç Çeşme’de! Kızları Jan Asya ilgi odağı oldu! Aynı annesi...

Gupse Özay, bu sene de mayosuyla denize girerken, eşi de her zamanki gibi fit vücuduyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Gupse Özay ve Barış Arduç Çeşme’de! Kızları Jan Asya ilgi odağı oldu! Aynı annesi...

Birkaç ay sonra 2 yaşını dolduracak olan minik Jan Asya ise sevimliliğiyle çevredekilerin ilgi odağı oldu.