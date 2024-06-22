22 Haziran 2024, Cumartesi
Gupse Özay ve Barış Arduç Çeşme'de! Kızları Jan Asya ilgi odağı oldu! Aynı annesi...
Deliha filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Oyuncu çift geçtiğimiz eylül ayında ise kızları Jan Asya'yı kucağına almıştı. Çiftin kameralardan uzakta büyüttüğü kızları Jan Asya ile birlikte Çeşme'de tatil yaparken görüntülendi. İşte detaylar...
Giriş: 22.06.2024 10:07 Güncelleme: 22.06.2024 10:11
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