Gupse Özay ve Barış Arduç Çeşme’de! Kızları Jan Asya ilgi odağı oldu! Aynı annesi...

Özel hayatlarıyla da sık sık gündem olan ünlü çift, şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kızını kucağından kolay kolay indirmeyen ve denizin içinde uzunca bir süre eşi olmadan turlayan ünlü oyuncu, etrafındaki vatandaşların da iltifatlarıyla karşılaştı.