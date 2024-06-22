Ünlülerin burçları: Hangi ünlü hangi ayda doğdu? Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal...

Astrolojiyi yakından takip edenler, ünlülerin burçlarını merak ediyor. Kişilik özellikleri ve astrolojik öngörülerle ilişkilendirilen burçlar, ünlülerin yaşamları ve kariyerleri üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Peki hangi ünlü hangi burç? İşte Türkiye'de tanınan bazı ünlülerin burçları ve doğum tarihleri...