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Ünlülerin burçları: Hangi ünlü hangi ayda doğdu? Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal...

Astrolojiyi yakından takip edenler, ünlülerin burçlarını merak ediyor. Kişilik özellikleri ve astrolojik öngörülerle ilişkilendirilen burçlar, ünlülerin yaşamları ve kariyerleri üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Peki hangi ünlü hangi burç? İşte Türkiye'de tanınan bazı ünlülerin burçları ve doğum tarihleri...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 12:16 Güncelleme: 22.06.2024 12:16
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Ünlülerin burçları: Hangi ünlü hangi ayda doğdu? Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal...

Ünlülerin burçları ve bu burçların kişilik özellikleri astroloji meraklıları tarafından merak ediliyor. İşte Serenay Sarıkaya, Burak Özçivit, Sinem Kobal ve diğer ünlülerin burçları ve doğum tarihleri...

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Ünlülerin burçları: Hangi ünlü hangi ayda doğdu? Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal...

ONUR SAYLAK

Boğa

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Ünlülerin burçları: Hangi ünlü hangi ayda doğdu? Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal...

KIVANÇ TATLITUĞ

Akrep

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Ünlülerin burçları: Hangi ünlü hangi ayda doğdu? Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal...

MELİSA ASLI PAMUK

Koç

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Ünlülerin burçları: Hangi ünlü hangi ayda doğdu? Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal...

ALPEREN DUYMAZ

Akrep