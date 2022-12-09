Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman meğer o hastalıkla boğuşmuş! Ölümün kıyısından dönmüş
Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman özel hayatıyla merak konusu oldu. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Uzman güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan başarılı oyuncunun hastalığı ise sevenlerini korkuttu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.12.2022
16:30 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
16:30
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman özel hayatıyla yakın takibe alındı. Özel hayatıyla merak konusu olan başarılı oyuncunun hastalığı ise sevenlerini korkuttu. İşte detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
"İstanbullu Gelin", "Kavak Yelleri" ve "Babil" gibi başarılı yapımlarla adından söz ettiren oyuncu Aslı Enver'in yıllardır mücadele ettiği hastalığı ortaya çıktı.
Çocukluğundan beri disleksisi (öğrenme güçlüğü) olan ünlü oyuncu, InStyle dergisine verdiği röportajda ilk kez bu konu hakkında konuştu.
"NE OLUR BANA OKUR MUSUN? DİYE YALVARIYORUM"
"Bir şey okumak benim için çile. Sesli kitap dinliyorum ama o zaman uyuyakalıyorum" diye sözlerine başlayan ünlü oyuncu "Bir kişinin bir saatte okuyacağı senaryoyu ben bir günde okuyorum ya da birilerine 'Ne olur bana bunu okur musun?' diye yalvarıyorum. Zor ama alıştım bu duruma. Bana Ayten derler. Anneannemin adı. Bir yere kadar gördüğünüz gibiyim. Fakat bir an geliyor ve 'Aaaa! Sen bayağı Ayten'sin yaa' demeye başlıyor insanlar, tabii beni çok yakından tanıyanlar" şeklinde konuştu.
Albert Einstein, Thomas Edison, Tom Cruise, Stephen Hawking ve Agatha Christie gibi birçok ünlü isimde aynı hastalığa sahip.