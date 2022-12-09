Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman meğer o hastalıkla boğuşmuş! Ölümün kıyısından dönmüş

"NE OLUR BANA OKUR MUSUN? DİYE YALVARIYORUM"

"Bir şey okumak benim için çile. Sesli kitap dinliyorum ama o zaman uyuyakalıyorum" diye sözlerine başlayan ünlü oyuncu "Bir kişinin bir saatte okuyacağı senaryoyu ben bir günde okuyorum ya da birilerine 'Ne olur bana bunu okur musun?' diye yalvarıyorum. Zor ama alıştım bu duruma. Bana Ayten derler. Anneannemin adı. Bir yere kadar gördüğünüz gibiyim. Fakat bir an geliyor ve 'Aaaa! Sen bayağı Ayten'sin yaa' demeye başlıyor insanlar, tabii beni çok yakından tanıyanlar" şeklinde konuştu.