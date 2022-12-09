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Haberler Galeri Yalı Çapkını dizisinin Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer o çok sevilen dizide oynamış! İşte Şerif Sezer'in esmer güzeli kızı

Yalı Çapkını dizisinin Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer o çok sevilen dizide oynamış! İşte Şerif Sezer'in esmer güzeli kızı

Yalı Çapkını dizisi son zamanların dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Dizi ile ilgili her detay merak edilip araştırılırken oyuncuları da mercek altına alındı. Başrollerini Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ile Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın oyuncularının özel hayatlarına dair tüm ayrıntılar ilgi topluyor. Dizide Hattuç (Hatice hala) karakteriyle izleyiciyle buluşan usta oyuncu Şerif Sezer'de dikkat çeken isimler arasında. Sezer'in kızının kim olduğunu öğrenenler şaştı kaldı. Meğer o da oyuncuymuş… İşte Şerif Sezer'in güzeller güzeli kızı…

Giriş Tarihi: 09.12.2022 17:37 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 17:37
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Yalı Çapkını dizisinin Hattuç’u Şerif Sezer’in kızı da oyuncu çıktı! Meğer o çok sevilen dizide oynamış! İşte Şerif Sezer’in esmer güzeli kızı

Yalı Çapkını'nın Hattuç'u usta oyuncu Şerif Sezer'in kızı da ünlü oyuncu çıktı.

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Yalı Çapkını dizisinin Hattuç’u Şerif Sezer’in kızı da oyuncu çıktı! Meğer o çok sevilen dizide oynamış! İşte Şerif Sezer’in esmer güzeli kızı

Bursa Mudanya'da zeytincilik yapan bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Şerif Sezer, lise dönemlerinde konservatuvar okumaya karar verdi.

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Yalı Çapkını dizisinin Hattuç’u Şerif Sezer’in kızı da oyuncu çıktı! Meğer o çok sevilen dizide oynamış! İşte Şerif Sezer’in esmer güzeli kızı

PEK ÇOK İŞTE ÇALIŞTI

Ankara Devlet Tiyatrosu'na giren ünlü oyuncu, eşinin bursu nedeniyle bir dönem Fransa'da yaşamak zorunda kaldı. İleri düzeyde Fransızca konuşabilen Şerif Sezer, fotomodellik, çocuk bakıcılığı ve terzilik gibi pek çok işte çalıştı.

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Yalı Çapkını dizisinin Hattuç’u Şerif Sezer’in kızı da oyuncu çıktı! Meğer o çok sevilen dizide oynamış! İşte Şerif Sezer’in esmer güzeli kızı

Yılmaz Güney vesilesiyle ekran macerasına adım atan Şerif Sezer, Yol filmindeki performansıyla büyük ses getirdi. Sonrasında Asmalı Konak, Lale Devri, Anneler ve Kızları, Benim Adım Melek, Yüzleşme Çemberimde Gül Oya, Babam ve Oğlum, Karagül gibi pek çok yapımda rol aldı.

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Yalı Çapkını dizisinin Hattuç’u Şerif Sezer’in kızı da oyuncu çıktı! Meğer o çok sevilen dizide oynamış! İşte Şerif Sezer’in esmer güzeli kızı

KIZI DA OYUNCU ÇIKTI

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Hattuç karakterine hayat veren Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı.