Yalı Çapkını dizisinin Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer o çok sevilen dizide oynamış! İşte Şerif Sezer'in esmer güzeli kızı

Yalı Çapkını dizisi son zamanların dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Dizi ile ilgili her detay merak edilip araştırılırken oyuncuları da mercek altına alındı. Başrollerini Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ile Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın oyuncularının özel hayatlarına dair tüm ayrıntılar ilgi topluyor. Dizide Hattuç (Hatice hala) karakteriyle izleyiciyle buluşan usta oyuncu Şerif Sezer'de dikkat çeken isimler arasında. Sezer'in kızının kim olduğunu öğrenenler şaştı kaldı. Meğer o da oyuncuymuş… İşte Şerif Sezer'in güzeller güzeli kızı…