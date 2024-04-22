22 Nisan 2024, Pazartesi
Sandık Kokusu'nun Filiz'i Demet Akbağ'ın sır gibi sakladığı oğluna bakın! Annesinin boyuna yetişti! Son hali...
Demet Akbağ'ın gözlerden uzak tuttuğu oğlu ortaya çıktı. Sandık Kokusu dizisinde Filiz karakterine hayat veren usta oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. 64 yaşındaki Akbağ'ın, merhum eşinden olan oğlunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Demet Akbağ'ın oğlu Ali'nin son hali...
Giriş Tarihi: 22.04.2024 10:47
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