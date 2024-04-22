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Haberler Galeri Sandık Kokusu'nun Filiz'i Demet Akbağ'ın sır gibi sakladığı oğluna bakın! Annesinin boyuna yetişti! Son hali...

Sandık Kokusu'nun Filiz'i Demet Akbağ'ın sır gibi sakladığı oğluna bakın! Annesinin boyuna yetişti! Son hali...

Demet Akbağ'ın gözlerden uzak tuttuğu oğlu ortaya çıktı. Sandık Kokusu dizisinde Filiz karakterine hayat veren usta oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. 64 yaşındaki Akbağ'ın, merhum eşinden olan oğlunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Demet Akbağ'ın oğlu Ali'nin son hali...

Giriş Tarihi: 22.04.2024 10:47
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Sandık Kokusu’nun Filiz’i Demet Akbağ’ın sır gibi sakladığı oğluna bakın! Annesinin boyuna yetişti! Son hali...

Vizontele, Hükümet Kadın, Sandık Kokusu, Eyvah Eyvah, 9 Kere Leyla, Bir Demet Tiyatro gibi unutulmaz yapımlarda sergilediği başarılı performanslarla tanınan Demet Akbağ, bu kez de oğluyla gündeme geldi.

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Sandık Kokusu’nun Filiz’i Demet Akbağ’ın sır gibi sakladığı oğluna bakın! Annesinin boyuna yetişti! Son hali...

Zafer Çika ile Demet Akbağ, 2000 yılının Mayıs ayında ilk ve tek çocukları olan Ali'yi kucaklarına aldı. 1 çocuk annesi Demet Akbağ, merhum eşinden olan oğlunu kameralardan uzak tutuyor.

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Sandık Kokusu’nun Filiz’i Demet Akbağ’ın sır gibi sakladığı oğluna bakın! Annesinin boyuna yetişti! Son hali...

2019 yılında trafik kazasında eşini kaybeden Demet Akbağ'ın 23 yaşındaki oğlunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Demet Akbağ başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

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Sandık Kokusu’nun Filiz’i Demet Akbağ’ın sır gibi sakladığı oğluna bakın! Annesinin boyuna yetişti! Son hali...

EMİNE ÜN'ÜN KIZI DURU KINAY

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Sandık Kokusu’nun Filiz’i Demet Akbağ’ın sır gibi sakladığı oğluna bakın! Annesinin boyuna yetişti! Son hali...

EMİNE ÜN'ÜN KIZI DURU KINAY