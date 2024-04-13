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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'dan bıçak gibi rövanş! O isim iz bırakmadan kaybolacak: İzleyiciler göbek atacak 

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'dan bıçak gibi rövanş! O isim iz bırakmadan kaybolacak: İzleyiciler göbek atacak 

Kızılcık Şerbeti dizisi, son bölümünde yine tartışmalara yol açan sahnelerle ekranlara geldi ve izleyiciler büyük bir sürprizle karşılaştı. Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Taşaner gibi deneyimli oyuncuların başrollerini paylaştığı dizi, gelen bir kararla izleyicilere umut verdi. Bu beklenmedik gelişme, izleyiciler arasında adete rahatlama yaratacak gibi görünüyor.

Giriş Tarihi: 13.04.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 10:08
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Kızılcık Şerbeti’nde Doğa’dan bıçak gibi rövanş! O isim iz bırakmadan kaybolacak: İzleyiciler göbek atacak

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde, Görkem'in başını açması konusu evde büyük bir tartışmaya sebep oldu. Dizinin gelecek bölümlerine dair ipuçları ise merak uyandırıyor. Özellikle Nursema ve Umut arasındaki gerilimin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Ayrıca, diziden bir oyuncunun ayrılacağı iddiaları da gündemde. Bu ayrılık hangi karakteri ve hikayeyi nasıl etkileyecek, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

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Kızılcık Şerbeti’nde Doğa’dan bıçak gibi rövanş! O isim iz bırakmadan kaybolacak: İzleyiciler göbek atacak

Görkem'in beklenmedik bir şekilde değişmesiyle şaşkına dönen Pembe, ne yapacağını bilemez bir halde. Fatih ile evlenmek için büyük çaba sarf eden Görkem'in ani değişimi, Pembe'nin dengesini alt üst eder.

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Kızılcık Şerbeti’nde Doğa’dan bıçak gibi rövanş! O isim iz bırakmadan kaybolacak: İzleyiciler göbek atacak

Davranışlarıyla izleyicilerden de tepki gören Görkem karakterinin Ünal ailesinin yanında uzun kalmayacağı söylentiler arasında dolaşıyor.

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Kızılcık Şerbeti’nde Doğa’dan bıçak gibi rövanş! O isim iz bırakmadan kaybolacak: İzleyiciler göbek atacak

Fatih'in amcası ile yaşadığı ilişkinin ardından Görkem'in hamile kalması beklenirken iddialara göre, senaristler ters köşe yapacak.

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Kızılcık Şerbeti’nde Doğa’dan bıçak gibi rövanş! O isim iz bırakmadan kaybolacak: İzleyiciler göbek atacak

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Fatih erkek çocuk isterken Görkem'in kısır olduğunu öğrenmesiyle birlikte yıkılacak.