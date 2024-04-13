13 Nisan 2024, Cumartesi
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'dan bıçak gibi rövanş! O isim iz bırakmadan kaybolacak: İzleyiciler göbek atacak
Kızılcık Şerbeti dizisi, son bölümünde yine tartışmalara yol açan sahnelerle ekranlara geldi ve izleyiciler büyük bir sürprizle karşılaştı. Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Taşaner gibi deneyimli oyuncuların başrollerini paylaştığı dizi, gelen bir kararla izleyicilere umut verdi. Bu beklenmedik gelişme, izleyiciler arasında adete rahatlama yaratacak gibi görünüyor.
Giriş Tarihi: 13.04.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 10:08
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