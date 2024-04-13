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Haberler Galeri Minik Lila büyüdükçe babasına benzemiş... Survivor'dan elenen Hakan Hatipoğlu'nun kızının son haline bakın!

Minik Lila büyüdükçe babasına benzemiş... Survivor'dan elenen Hakan Hatipoğlu'nun kızının son haline bakın!

Survivor All Star 2024, hız kesmeden devam ederken dün, eleme heyecanı yaşandı. Eleme düellosunun final etabında Hakan ve Yasin nefes kesen bir mücadele sergiledi. Ancak maçın sonunda adaya veda eden isim Hakan oldu. Adadaki hal ve hareketleriyle büyük ses getiren yarışmacının hayatı da merak edilmeye başladı. Özellikle babasına benzerliğiyle dikkat çeken Lila'nın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Hakan Hatipoğlu'nun minik kızı...

Giriş Tarihi: 13.04.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 09:24
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Survivor’dan elenen Hakan Hatipoğlu’nun kızının son haline bakın! Minik Lila büyüdükçe babasına benzemiş...

Survivor All Star'ın dün akşamki heyecan dolu bölümünde, eleme düellosunun final etabında Hakan Hatipoğlu ve Yasin Yılmaz arasında büyük bir mücadele yaşandı. İlk olarak Hakan Hatipoğlu, Sercan Yıldırım'a karşı 5-4'lük bir skorla mağlup oldu, ardından final eşleşmesinde Yasin Yılmaz ile karşı karşıya geldi.

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Survivor’dan elenen Hakan Hatipoğlu’nun kızının son haline bakın! Minik Lila büyüdükçe babasına benzemiş...

Final düellosu boyunca Hakan ve Yasin, izleyicilere nefes kesen anlar yaşattılar. Ancak, mücadelenin sonunda Yasin Yılmaz, 5-3'lük skorla galip gelerek Hakan Hatipoğlu'nu Survivor All Star 2024'ten ayrılan isim oldu.

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Survivor’dan elenen Hakan Hatipoğlu’nun kızının son haline bakın! Minik Lila büyüdükçe babasına benzemiş...

Adaya veda eden Hakan'ın aile hayatı da merak edilip, araştırılmaya başladı.

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Survivor’dan elenen Hakan Hatipoğlu’nun kızının son haline bakın! Minik Lila büyüdükçe babasına benzemiş...

28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğan Hakan Hatipoğlu, Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini aldı.

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Survivor’dan elenen Hakan Hatipoğlu’nun kızının son haline bakın! Minik Lila büyüdükçe babasına benzemiş...

2010 yılında yayımlanan Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta ve 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. oldu. Hatipoğlu, millî bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Millî Takımı'nda yer aldı.