13 Nisan 2024, Cumartesi
Özgü Namal'ın eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Kurtlar Vadisi'nde birlikte oynamışlar! Meğer 21 yıl önce...
'Yeditepe İstanbul', 'Organize İşler', 'Kurtlar Vadisi', 'Beynelmilel', 'Mutluluk' ve 'Hanımin Çiftliği' gibi önemli yapımlarda rol alan Özgü Namal, uzun süredir ekranlardan uzak kalmıştı. 44 yaşındaki oyuncu, şimdilerde yeni dizisiyle gündemde. Özellikle Kurtlar Vadisi'nde Elif karakteriyle hafızalara kazınan Namal'ın hayatı, takipçileri tarafından yakın takibe alındı. Özgü Namal'ın eski sevgilisiyle aynı dizide oynadığını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özgü Namal'ın eski aşkı bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 13.04.2024 10:08
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