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Özgü Namal'ın eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Kurtlar Vadisi'nde birlikte oynamışlar! Meğer 21 yıl önce...

'Yeditepe İstanbul', 'Organize İşler', 'Kurtlar Vadisi', 'Beynelmilel', 'Mutluluk' ve 'Hanımin Çiftliği' gibi önemli yapımlarda rol alan Özgü Namal, uzun süredir ekranlardan uzak kalmıştı. 44 yaşındaki oyuncu, şimdilerde yeni dizisiyle gündemde. Özellikle Kurtlar Vadisi'nde Elif karakteriyle hafızalara kazınan Namal'ın hayatı, takipçileri tarafından yakın takibe alındı. Özgü Namal'ın eski sevgilisiyle aynı dizide oynadığını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özgü Namal'ın eski aşkı bakın kim çıktı!

Giriş Tarihi: 13.04.2024 10:08
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Özgü Namal’ın eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Kurtlar Vadisi’nde birlikte oynamışlar! Meğer 21 yıl önce...

Özcan Deniz ile kamera karşısına geçen Özgü Namal'ın hayatı merak konusu oldu.

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Özgü Namal’ın eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Kurtlar Vadisi’nde birlikte oynamışlar! Meğer 21 yıl önce...

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde dizisinde canlandırdığı Elif Polat karakteriyle hafızlarda yer edinen Özgü Namal uzun yıllardır ekranlarda yoktu.

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Özgü Namal’ın eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Kurtlar Vadisi’nde birlikte oynamışlar! Meğer 21 yıl önce...

2020 yılında, iki çocuğunun babası Ahmet Serdar'ı kalp krizi sonucu kaybeden Namal, yaşadığı büyük acının ardından sessiz bir hayatı tercih etti ve Köyceğiz'de sakin bir yaşam sürdürmeye başladı. Yeni dizisi 'Kızıl Goncalar' ile ekranlara geri dönen güzel oyuncunun özel hayatı hakkında şaşırtar bir detay ortaya çıktı. Meğer, Özgü Namal'ın eski aşkı Kurtlar Vadisi'nin yıldızıymış...

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Özgü Namal’ın eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Kurtlar Vadisi’nde birlikte oynamışlar! Meğer 21 yıl önce...

İşte Özgü Namal başta olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

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Özgü Namal’ın eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Kurtlar Vadisi’nde birlikte oynamışlar! Meğer 21 yıl önce...

MERT YAZICIOĞLU