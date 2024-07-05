05 Temmuz 2024, Cuma
Kızılcık Şerbeti’nde 2 başrol krizi; Diziyi finalin kıyısına getirecek! Kıvılcım ve Pembe…
Kızılcık Şerbeti final sahnesinin yankıları sürüyor! Sezon boyunca nefes kesen olaylara sahne olan dizi, fırtınalı bir finalle ekranlara veda ederken, izleyicileri şoke eden ayrılık haberleri de peşi sıra geldi. Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı gibi önemli isimlerin diziye veda etmesiyle Kızılcık Şerbeti evreninde yaprak dökümü yaşanıyor. Peki yeni sezonda hangi oyuncuları ekranda göreceğiz? İşte 8 oyuncunun vedasının ardından Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezonunda merak edilenler...
Giriş: 05.07.2024 20:00 Güncelleme: 05.07.2024 20:01
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