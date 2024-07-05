Kızılcık Şerbeti’nde 2 başrol krizi; Diziyi finalin kıyısına getirecek! Kıvılcım ve Pembe…

Gizemli Kadın Kim Çıkacak?

Sezon finalinde Giray'ın evine gelen gizemli kadın, şüphesiz en çok merak edilen konu oldu. Doğa'yı aldatan Giray'ın bu ihanete neyle karşılık bulacağı ve kadının kimliği, yeni sezonun en önemli soru işaretleri arasında yer alıyor. Bazı teoriler, bu kişinin daha önce dizide gördüğümüz Melike olabileceği yönünde. Ancak kesin cevap için yeni sezonu beklemek zorundayız.