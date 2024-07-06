06 Temmuz 2024, Cumartesi
Dilan Polat - Engin Polat çifti için iddianame hazır! 40 yıl hapisleri isteniyor | İşte cezanın detayları
Dilan ve Engin Polat davasında önemli gelişmeler yaşandı. Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin iddianame hazırlandı. Polat çiftinin 'örgüt kurma', 'suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama' suçunun yanı sıra Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefetten 40'ar yıla kadar hapisleri istendi. İşte haberin detayları...
Giriş: 06.07.2024 07:45 Güncelleme: 06.07.2024 07:45
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8