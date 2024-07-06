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Dilan Polat - Engin Polat çifti için iddianame hazır! 40 yıl hapisleri isteniyor | İşte cezanın detayları

Dilan ve Engin Polat davasında önemli gelişmeler yaşandı. Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin iddianame hazırlandı. Polat çiftinin 'örgüt kurma', 'suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama' suçunun yanı sıra Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefetten 40'ar yıla kadar hapisleri istendi. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 07:45 Güncelleme: 06.07.2024 07:45
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Dilan Polat - Engin Polat çifti için iddianame hazır! 40 yıl hapisleri isteniyor | İşte cezanın detayları

Kara para akladıkları gerekçesiyle Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılığın düzenlediği iddianamenin kritik ceza miktarı ve yöneltilen suçların detaylarına ulaşıldı.

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Dilan Polat - Engin Polat çifti için iddianame hazır! 40 yıl hapisleri isteniyor | İşte cezanın detayları

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 28 şüpheli hakkında 75 sayfalık iddianame düzenledi. İddianamenin en kritik isimleri ise Dilan ve Engin Polat çiftiydi.

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Dilan Polat - Engin Polat çifti için iddianame hazır! 40 yıl hapisleri isteniyor | İşte cezanın detayları

Savcılık çiftin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından iddianame düzenledi.

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Dilan Polat - Engin Polat çifti için iddianame hazır! 40 yıl hapisleri isteniyor | İşte cezanın detayları

Dilan ve Engin Polat'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme' suçundan 4 yıldan 8 yıla, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 9 yıldan 21 yıla, '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçunun 'Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı şans oyunlarının internet yoluyla Türkiye'den oynanmasına imkan sağlama' bendinden 4 yıldan 6 yıla ve 'Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme' maddelerindeki suçları işledikleri gerekçesiyle 5 yıla kadar olmak üzere toplamda 3 ayrı suçtan ayrı ayrı 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapislerini istedi.

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Dilan Polat - Engin Polat çifti için iddianame hazır! 40 yıl hapisleri isteniyor | İşte cezanın detayları

MAHKEME İDDİANAMEYİ DEĞERLENDİRİYOR
Sabah'ın haberine göre Hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame mahkemece değerlendirme aşamasında...