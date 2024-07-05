Survivor'da şampiyon olmuştu! Cemal Can Canseven maaşını açıkladı! Meğer babası her ay...

Survivor yarışmasıyla elde ettiği popülerlikle dikkatleri üzerine çeken Cemal Can Canseven, sosyal medyanın ve markaların sevilen isimlerinden biri haline geldi. Survivor 2020'de şampiyon olan Canseven, müzik dünyasına adım atmıştı. Geçtiğimiz gece bir etkinliğe katılan ünlü isim aylık gelirini açıkladı. Cemal Can Canseven'in maaşını duyanlar ise inanamadı. İşte detaylar...