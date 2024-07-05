05 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Survivor'da şampiyon olmuştu! Cemal Can Canseven maaşını açıkladı! Meğer babası her ay...

Survivor yarışmasıyla elde ettiği popülerlikle dikkatleri üzerine çeken Cemal Can Canseven, sosyal medyanın ve markaların sevilen isimlerinden biri haline geldi. Survivor 2020'de şampiyon olan Canseven, müzik dünyasına adım atmıştı. Geçtiğimiz gece bir etkinliğe katılan ünlü isim aylık gelirini açıkladı. Cemal Can Canseven'in maaşını duyanlar ise inanamadı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 16:39
  • 1
  • 75
Survivor’da şampiyon olmuştu! Cemal Can Canseven maaşını açıkladı! Meğer babası her ay...

Survivor yarışmasından sonra milyonlarca kişinin sevgisini kazanan ve büyük ilgi gören Cemal Can Canseven, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da büyük dikkat çekiyor.

  • 2
  • 75
Survivor’da şampiyon olmuştu! Cemal Can Canseven maaşını açıkladı! Meğer babası her ay...

Canseven, 2020'de katıldığı Survivor'u şampiyon olarak tamamladıktan sonra diğer tanınmış kişilerle de yakınlaşmış ve markaların ilgisini çekmeyi başarmıştı.

  • 3
  • 75
Survivor’da şampiyon olmuştu! Cemal Can Canseven maaşını açıkladı! Meğer babası her ay...

Doğal tavırları ve sempatik kişiliğiyle birçok kişinin gönlünde taht kuran Canseven, yaptığı açıklamalarla sürekli gündemde kalıyor.

  • 4
  • 75
Survivor’da şampiyon olmuştu! Cemal Can Canseven maaşını açıkladı! Meğer babası her ay...

Geçtiğimiz gece, birçok ünlünün katıldığı Sefo konserine giden Cemal Can Canseven, samimi açıklamalarda bulunarak muhabirlerin sorularını yanıtladı.

  • 5
  • 75
Survivor’da şampiyon olmuştu! Cemal Can Canseven maaşını açıkladı! Meğer babası her ay...

Canseven, konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti ve çok konuşulacak itiraflarda bulundu.