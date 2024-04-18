Kızılcık Şerbeti dizisinde deprem bitmiyor! Final gibi ayrılık; Senaristler keçileri kaçırtacak

"Kızılcık Şerbeti" izleyicileri her bölümde yeni bir sürprizle karşılaşırken, yayınlanan son bölüm fragmanı adeta yok artık dedirtti. Görkem'in, Fatih'le evlenmek için gösterdiği kararlılık ve yaşadığı karakter değişimi, Ünal ailesinde derin izler bıraktı. Bu ani değişim, izleyicileri de şaşırtırken, merakla yeni bölümü beklemeye sevk etti. Diğer yandan, Doğa'nın ise adım adım yeni bir aşka yelken açması, ilerleyen bölümlerde neler olacağı konusunda soru işaretlerine neden oluyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.04.2024 06:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL