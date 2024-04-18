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Kızılcık Şerbeti dizisinde deprem bitmiyor! Final gibi ayrılık; Senaristler keçileri kaçırtacak

"Kızılcık Şerbeti" izleyicileri her bölümde yeni bir sürprizle karşılaşırken, yayınlanan son bölüm fragmanı adeta yok artık dedirtti. Görkem'in, Fatih'le evlenmek için gösterdiği kararlılık ve yaşadığı karakter değişimi, Ünal ailesinde derin izler bıraktı. Bu ani değişim, izleyicileri de şaşırtırken, merakla yeni bölümü beklemeye sevk etti. Diğer yandan, Doğa'nın ise adım adım yeni bir aşka yelken açması, ilerleyen bölümlerde neler olacağı konusunda soru işaretlerine neden oluyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024 06:35
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Kızılcık Şerbeti dizisinde deprem bitmiyor! Final gibi ayrılık; Senaristler keçileri kaçırtacak

Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor. Nursema ve Umut'un büyük aşkı büyük bir yıkımla sarsılırken boşanmaya karar verirler. Bir yandan da Görkem aldığı acı haberle yıkılırken ailesinden sakladığı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır. Her şey yoluna giriyor derken yaşanan ters köşeler izleyicileri şoka uğrattı. İşte adım adım sezon finaline giden dizide seyircilere saç baş yolduracak gelişmeler...

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Kızılcık Şerbeti dizisinde deprem bitmiyor! Final gibi ayrılık; Senaristler keçileri kaçırtacak

DİZİYE BİR VEDA DAHA!

Diziye Settar Tanrıöğen'den sonra 2 isim daha diziye veda etmişti. Yaşanan vedalara bir yenisi daha eklenirken giden oyuncu sayısı 4'e çıktı.

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Kızılcık Şerbeti dizisinde deprem bitmiyor! Final gibi ayrılık; Senaristler keçileri kaçırtacak

Seyirciler ardı arkası kesilmeyen veda haberiyle birlikte Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü söylemlerini konuşmaya başladılar.

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Kızılcık Şerbeti dizisinde deprem bitmiyor! Final gibi ayrılık; Senaristler keçileri kaçırtacak

Görkem karakterinin annesini canlandıran Senem Şahin diziye en son veda eden isim oldu.

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Kızılcık Şerbeti dizisinde deprem bitmiyor! Final gibi ayrılık; Senaristler keçileri kaçırtacak

YENİ BÖLÜMLERDE NELER OLACAK?

Alev'in, Pembe'yi itmediğini öğrenen Abdullah, sevdiği kadınla birlikte olma yoluna girer. Ama bu sefer doğru zaman gelene kadar ilişkilerini saklama kararı alır.