HaberlerGaleriEsra Erol'da 26 yıllık sır perdesi aralandı! Annesini arayan Uğur, kötü haberi canlı yayında öğrendi | Gözyaşları sel oldu
Esra Erol'da 26 yıllık sır perdesi aralandı! Annesini arayan Uğur, kötü haberi canlı yayında öğrendi | Gözyaşları sel oldu
ATV'nin beğeniyle takip edilen programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda bugün yaşananlar güne damga vurdu. Evli ve 2 çocuk babası 26 yaşındaki Uğur Yeşilçimen, biyolojik ailesini bulmak için stüdyoya geldi. Uğur Bey, Antalya'da Hüseyin Dere aracılılığıyla 17 günlükken Yeşilçimen ailesine evlatlık verildiğini ve ailesini bulup helalleşmek istediğini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen Esra Erol ve ekibi 26 yıllık sır perdesini araladı. Uğur'un biyolojik annesinin teyzesi telefonla bağlanarak o acı haberi duyurdu. Annesini arayan Uğur kötü haberi canlı yayında öğrenirken gözyaşları sel oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.04.2024 22:06Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 22:30