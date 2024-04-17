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Haberler Galeri Esra Erol'da 26 yıllık sır perdesi aralandı! Annesini arayan Uğur, kötü haberi canlı yayında öğrendi | Gözyaşları sel oldu

Esra Erol'da 26 yıllık sır perdesi aralandı! Annesini arayan Uğur, kötü haberi canlı yayında öğrendi | Gözyaşları sel oldu

ATV'nin beğeniyle takip edilen programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda bugün yaşananlar güne damga vurdu. Evli ve 2 çocuk babası 26 yaşındaki Uğur Yeşilçimen, biyolojik ailesini bulmak için stüdyoya geldi. Uğur Bey, Antalya'da Hüseyin Dere aracılılığıyla 17 günlükken Yeşilçimen ailesine evlatlık verildiğini ve ailesini bulup helalleşmek istediğini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen Esra Erol ve ekibi 26 yıllık sır perdesini araladı. Uğur'un biyolojik annesinin teyzesi telefonla bağlanarak o acı haberi duyurdu. Annesini arayan Uğur kötü haberi canlı yayında öğrenirken gözyaşları sel oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.04.2024 22:06 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 22:30
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Esra Erol’da kahreden anlar! Annesini arayan Uğur kötü haberi canlı yayında öğrendi | Gözyaşları sel oldu

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

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Esra Erol’da kahreden anlar! Annesini arayan Uğur kötü haberi canlı yayında öğrendi | Gözyaşları sel oldu

Esra Erol'un bu haftaki programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Evli ve 2 çocuk babası 26 yaşındaki Uğur Yeşilçimen, biyolojik ailesini bulmak için stüdyoya geldi.

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Esra Erol’da kahreden anlar! Annesini arayan Uğur kötü haberi canlı yayında öğrendi | Gözyaşları sel oldu

Uğur Bey, Antalya'da Hüseyin Dere aracılılığıyla 17 günlükken Yeşilçimen ailesine evlatlık verildiğini ve ailesini bulup helalleşmek istediğini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen Esra Erol ve ekibi 26 yıllık sır perdesini araladı.

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Esra Erol’da kahreden anlar! Annesini arayan Uğur kötü haberi canlı yayında öğrendi | Gözyaşları sel oldu

"BENİ 17 GÜNLÜKKEN EVLATLIK VERMİŞLER"
Hayat hikayesini anlatan Uğur şöyle konuştu: "Akrabalar tarafından evlatlık olduğum söyleniyordu. Ama hiç inanmadım. Hiç hissettirilmedim. Askere gittiğimde psikolojik sorunlar yaşadım. Orada evlatlık olduğumu öğrendim. Şuan 2 çocuk sahibiyim. Annem ve babamı bulmaya geldim. Beni Antalya'da Hüseyin Dere aracılılığıyla 17 günlükken evlatlık vermişler. İyi ki vermişler.

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Esra Erol’da kahreden anlar! Annesini arayan Uğur kötü haberi canlı yayında öğrendi | Gözyaşları sel oldu

"ANNEMİ BULMAYA GELDİM"

Çünkü sokaklarda değilim. Güzel bir ailem var. Bu yaşıma kadar da güzel baktılar. Annemi bulmaya geldim. Tek dileğim de ailemi bulmak. İnşallah bulurum. Anneme helallik vermek istiyorum. Onlardan helallik almak istiyorum. Çünkü beni sokağa atmamış bir aileye vermiş. 2 tane torunları var görmelerini istiyorum. O zamanlarda annem ve teyzem gazinolarda çalışıyormuş. Teyzem de kuzenimi evlatlık vermiş."