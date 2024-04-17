Esra Erol'da 26 yıllık sır perdesi aralandı! Annesini arayan Uğur, kötü haberi canlı yayında öğrendi | Gözyaşları sel oldu

"ANNEMİ BULMAYA GELDİM"

Çünkü sokaklarda değilim. Güzel bir ailem var. Bu yaşıma kadar da güzel baktılar. Annemi bulmaya geldim. Tek dileğim de ailemi bulmak. İnşallah bulurum. Anneme helallik vermek istiyorum. Onlardan helallik almak istiyorum. Çünkü beni sokağa atmamış bir aileye vermiş. 2 tane torunları var görmelerini istiyorum. O zamanlarda annem ve teyzem gazinolarda çalışıyormuş. Teyzem de kuzenimi evlatlık vermiş."