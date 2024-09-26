26 Eylül 2024, Perşembe
Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragman: Meryem köşeye sıkıştı! "Eğer demezsen..."
Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu hız kesmeden devam ederken, dizinin 20. bölümüne ait 2. fragman yayınlandı. Fragmanda en çok dikkat çeken sahnelerden biri ise Vahit'in Meryem'i tehdit ettiği anlar oldu. İntikam ve hesaplaşmaların ön planda olduğu bu yeni sezonda, Vahit'in karanlık planları adım adım ortaya çıkarken, Meryem ve ailesi büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalıyor. İhanet ve gerilimin doruğa tırmandığı bu bölümde, izleyiciyi bekleyen sürprizler şimdiden merak konusu.
Giriş Tarihi: 26.09.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 07:30