Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragman: Meryem köşeye sıkıştı! "Eğer demezsen..."

Geçtiğimiz sezonun unutulmaz anlarından biri olan Cüneyd'in gerçek babası Vahit'in ortaya çıkışı, izleyiciyi ekrana kilitlemişti. Perişan bir derviş gibi yıllar sonra Cüneyd'in karşısına çıkan Vahit, hikayede taşları yerinden oynatırken, karakterlerin hayatlarında da derin yaralar açtı. Ancak bu yüzleşme, özellikle Levent'in şüphelerini gidermeye yetmedi. Yeni sezona ise intikam ve hesaplaşma damgasını vuracak.