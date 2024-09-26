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Haberler Galeri Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragman: Meryem köşeye sıkıştı! "Eğer demezsen..."

Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragman: Meryem köşeye sıkıştı! "Eğer demezsen..."

Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu hız kesmeden devam ederken, dizinin 20. bölümüne ait 2. fragman yayınlandı. Fragmanda en çok dikkat çeken sahnelerden biri ise Vahit'in Meryem'i tehdit ettiği anlar oldu. İntikam ve hesaplaşmaların ön planda olduğu bu yeni sezonda, Vahit'in karanlık planları adım adım ortaya çıkarken, Meryem ve ailesi büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalıyor. İhanet ve gerilimin doruğa tırmandığı bu bölümde, izleyiciyi bekleyen sürprizler şimdiden merak konusu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.09.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 07:30
Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragman: Meryem köşeye sıkıştı! Eğer demezsen...

Geçtiğimiz sezonun unutulmaz anlarından biri olan Cüneyd'in gerçek babası Vahit'in ortaya çıkışı, izleyiciyi ekrana kilitlemişti. Perişan bir derviş gibi yıllar sonra Cüneyd'in karşısına çıkan Vahit, hikayede taşları yerinden oynatırken, karakterlerin hayatlarında da derin yaralar açtı. Ancak bu yüzleşme, özellikle Levent'in şüphelerini gidermeye yetmedi. Yeni sezona ise intikam ve hesaplaşma damgasını vuracak.

Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragman: Meryem köşeye sıkıştı! Eğer demezsen...

Vahit'ten Tehdit: "Putlarınızı Yıktığınız Gibi Özgüveninizi de Yıkacağız!"

Yeni sezon fragmanında, Vahit'in intikam dolu sözleri dikkat çekiyor. Yıllar boyunca içinde büyüdüğü baba ocağını hedef alan Vahit, "Putlarınızı yıktığınız gibi özgüveninizi de yıkacağız" diyerek tüm dengeleri sarsacak bir planın peşinde. Bu tehditler, sadece Cüneyd'i değil, dergahın tamamını hedef alıyor.

Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragman: Meryem köşeye sıkıştı! Eğer demezsen...

Meryem ve Zeynep Tehlikede mi?

Meryem'in kızlarını okutma hayalleri, tarikatların öfkesini üzerine çekerken, Vahit'in Meryem'e Zeynep üzerinden baskı yapacağı anlaşılıyor.

Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragman: Meryem köşeye sıkıştı! Eğer demezsen...

Fragmanda, Vahit'in Meryem'i köşeye sıkıştıran acımasız bir planı devreye soktuğu görülüyor. "Mahkemede tane tane Mürşit Efendi'yi ben öldürdüm diyeceksin!" sözleriyle, Vahit'in karanlık niyetleri bir kez daha gün yüzüne çıkıyor.

Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragman: Meryem köşeye sıkıştı! Eğer demezsen...

Sezon finalinde Cüneyd, annesi ve babasıyla ilgili tüm gerçekleri öğrenmiş ancak bu gerçekle yüzleşmek için çok geç kalmıştı.