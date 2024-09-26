26 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Esra Erol'da sır ölüm! Veysel öldü mü öldürüldü mü? O halde bilerek mi evden gönderdiler?

Esra Erol'da sır ölüm! Veysel öldü mü öldürüldü mü? O halde bilerek mi evden gönderdiler?

Türkiye, Esra Erol'un programında gündeme gelen şüpheli ölüm olayını konuşuyor. Geçtiğimiz yıl Betül Hanım, eşi Veysel'in başka bir kadından ikiz bebekleri olduğunu iddia etmişti. Tıp dünyasında nadir görülen bu olayın ardından Veysel ile Betül boşandı. Ancak bir yıl sonra üzücü bir gelişme yaşandı. Veysel sokak ortasında ölü bulundu. Esra Erol, Veysel'in şüpheli ölümünü işledi. Bugün stüdyoya Veysel'in ölmeden önce çıktığı evin sahibi Kübra geldi. Özge'nin oscarlık performansı ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Veysel'in adım adım ölüme gittiği anlar...

Giriş Tarihi: 26.09.2024 00:26 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 00:33
Esra Erol’da sır ölüm! Veysel’i o halde bilerek mi evden gönderdiler?

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bugün de izleyicileri ekran başına kilitledi.

Esra Erol’da sır ölüm! Veysel’i o halde bilerek mi evden gönderdiler?

Geçtiğimiz yıl Esra Erol'un programına katılan Betül, eşi Veysel'in başka bir kadından ikiz bebekleri olduğunu iddia etmişti. Yapılan DNA testi sonucunda bebeklerden birinin Veysel'in olduğu ortaya çıkmıştı. Tıp dünyasında nadir görülen bu olay sonrasında Veysel ve Betül boşanmıştı.

Esra Erol’da sır ölüm! Veysel’i o halde bilerek mi evden gönderdiler?

Ancak bir yıl sonra üzücü bir gelişme yaşandı. Veysel sokak ortasında ölü bulundu. Esra Erol, Veysel'in şüpheli ölümünü işledi. Bugün stüdyoya Veysel'in ölmeden önce çıktığı evin sahibi Kübra geldi.

Esra Erol’da sır ölüm! Veysel’i o halde bilerek mi evden gönderdiler?

Özge'nin kuzeni olan ve ev sahibi Kübra o gece yaşananları anlattı. Kübra'nın açıklamaları şöyle: O gece evde ben, Özge, Veysel ve erkek arkadaşım İbrahim vardı. Erkek arkadaşım normalde benimle yaşamıyor. Ben motor kazası geçirdikten sonra barıştık. Veysel'i en son gören kişi benim. Veysel'in ölümünden acı çekiyorum. Çok iyi bir insandı. Kimseye bir saygısızlığı yoktu. Ölüm haberini aldıktan sonra hala kendime gelemedim. Ölüm haberinin 10.30'da karakolun önünden aldım. Bizi ilk önce Özge'nin akrabası aradı. Sonra ölüm teşhisi için karakola gittik. O gece Özge ile Veysel benim evime geldi. Saat 02.30'da geldiler. Çocuklar yanlarında yoktu.

Esra Erol’da sır ölüm! Veysel’i o halde bilerek mi evden gönderdiler?

Eve geldiklerinde cips, çekirdek kola ve yemek koydum. Toplamda 4 kişiydik. O gece eve girip çıkan da olmadı. Ben evime zaten alkol sokmuyorum. Zararlı madde asla sokmam. Daha önce hayatımda çok eskiden kullandım. Veysel eve geldiğinde öksürüyordu. Yem yeşil olmuştu. Veysel bana gelmeden önce sabah hastaneye gitmiş. Ve göğüs kafeslerine kadar zaten enfeksiyon sarmış. Veysel ilaçlarını içmeyince daha kötü oldu sanırım. Ablasına da ulaşamayınca bana gelmişler. Çok hastaydı bence yasaklı maddeden değildi. Sabah 06.00'ya kadar oturduk. Veysel bizim evden duş aldı. Veysel, tütün bitti diye çıkarken benimde tütünüm bittiği için Veysel bana da alsın diye Özge'ye para verdim. O gece bir evde alkol ve yasaklı madde kullanılmadı. Bunlar taksi ile geldiler önce Özge geldi Veysel ise yarım saat dolandıktan sonra geldi.