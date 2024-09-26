Esra Erol'da sır ölüm! Veysel öldü mü öldürüldü mü? O halde bilerek mi evden gönderdiler?

Eve geldiklerinde cips, çekirdek kola ve yemek koydum. Toplamda 4 kişiydik. O gece eve girip çıkan da olmadı. Ben evime zaten alkol sokmuyorum. Zararlı madde asla sokmam. Daha önce hayatımda çok eskiden kullandım. Veysel eve geldiğinde öksürüyordu. Yem yeşil olmuştu. Veysel bana gelmeden önce sabah hastaneye gitmiş. Ve göğüs kafeslerine kadar zaten enfeksiyon sarmış. Veysel ilaçlarını içmeyince daha kötü oldu sanırım. Ablasına da ulaşamayınca bana gelmişler. Çok hastaydı bence yasaklı maddeden değildi. Sabah 06.00'ya kadar oturduk. Veysel bizim evden duş aldı. Veysel, tütün bitti diye çıkarken benimde tütünüm bittiği için Veysel bana da alsın diye Özge'ye para verdim. O gece bir evde alkol ve yasaklı madde kullanılmadı. Bunlar taksi ile geldiler önce Özge geldi Veysel ise yarım saat dolandıktan sonra geldi.