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Haberler Galeri Hacı Sabancı’nın babalık davasında şok gelişme! DNA'dan baba çıktı iddiası

Hacı Sabancı’nın babalık davasında şok gelişme! DNA'dan baba çıktı iddiası

Fatma D. isimli bir kadın, yaz başında 3 yaşındaki oğlu U.D.'nin babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek babalık davası açmış; çocuğun Hacı Sabancı'nın nüfusuna geçirilmesini talep etmişti. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre; Sabancı'nın Nazlı Kayı ile evlilik arifesindeyken Fatma D. ile birliktelik yaşadığı iddiasına yer verilmişti. DNA incelemesi sonucunda çocuğun Hacı Sabancı'dan olduğunun kesinleştiği konuşuluyor. İddialar doğruysa, Hacı Sabancı'nın, geçen yıl dünyaya gelen kızından sonra şimdi de bir oğlu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.09.2024 08:43 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 09:28
Hacı Sabancı’nın babalık davasında şok gelişme! DNA’dan baba çıktı iddiası

Fatma D. isimli bir kadın yaz başında 3 yaşında olan oğlu U.D.'nin Hacı Sabancı'dan olduğunu söyleyerek babalık davası açmıştı. Hacı Sabancı'ya babalık davasında DNA sonucunun belli olduğu magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.

Hacı Sabancı’nın babalık davasında şok gelişme! DNA’dan baba çıktı iddiası

SOSYETE DNA KESİNLEŞTİ İDDİASINI KONUŞUYOR
İddialara göre, DNA sonuçlandı ve çocuğun babasının Hacı Sabancı olduğu kesinleşti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Bülent Cankurt, "Eğer konuşulanlar doğruysa, Hacı Sabancı'nın, geçen yıl dünyaya gelen kızından sonra şimdi de bir oğlu olmuş oldu." dedi.

Hacı Sabancı’nın babalık davasında şok gelişme! DNA’dan baba çıktı iddiası

İşte Cankurt'un 26 Eylül tarihli yazısı:

Sosyetede son günlerde öyle bir dedikodu dolaşıyor ki, yakında sosyetenin resmen yeni bir 'istenmeyen çocuğu' daha olacak! Hatırlarsanız, yaz başında, F.D. isimli bir kadın, 3 yaşında olan oğlu U.D.'nin Hacı Sabancı'dan olduğunu söyleyerek babalık davası açmış;

Hacı Sabancı’nın babalık davasında şok gelişme! DNA’dan baba çıktı iddiası

DNA incelemesi yapılıp çocuğun Hacı Sabancı'nın nüfusuna geçirilmesini talep etmişti. Bugünlerde sosyete, işte o DNA sonucuyla çalkalanıyor! Sosyetede, DNA incelemesi sonucunda çocuğun Hacı Sabancı'dan olduğunun kesinleştiği konuşuluyor.

Hacı Sabancı’nın babalık davasında şok gelişme! DNA’dan baba çıktı iddiası

Eğer konuşulanlar doğruysa, Hacı Sabancı'nın, geçen yıl dünyaya gelen kızından sonra şimdi de bir oğlu olmuş oldu.