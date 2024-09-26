26 Eylül 2024, Perşembe
Hacı Sabancı’nın babalık davasında şok gelişme! DNA'dan baba çıktı iddiası
Fatma D. isimli bir kadın, yaz başında 3 yaşındaki oğlu U.D.'nin babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek babalık davası açmış; çocuğun Hacı Sabancı'nın nüfusuna geçirilmesini talep etmişti. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre; Sabancı'nın Nazlı Kayı ile evlilik arifesindeyken Fatma D. ile birliktelik yaşadığı iddiasına yer verilmişti. DNA incelemesi sonucunda çocuğun Hacı Sabancı'dan olduğunun kesinleştiği konuşuluyor. İddialar doğruysa, Hacı Sabancı'nın, geçen yıl dünyaya gelen kızından sonra şimdi de bir oğlu oldu.
Giriş Tarihi: 26.09.2024 08:43 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 09:28