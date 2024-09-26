Hacı Sabancı’nın babalık davasında şok gelişme! DNA’dan baba çıktı iddiası

İşte Cankurt'un 26 Eylül tarihli yazısı:

Sosyetede son günlerde öyle bir dedikodu dolaşıyor ki, yakında sosyetenin resmen yeni bir 'istenmeyen çocuğu' daha olacak! Hatırlarsanız, yaz başında, F.D. isimli bir kadın, 3 yaşında olan oğlu U.D.'nin Hacı Sabancı'dan olduğunu söyleyerek babalık davası açmış;