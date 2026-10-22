Kıvanç Tatlıtuğ göbeğiyle şaşırttı! Beyazıt Öztürk dayanamadı, o soruyu sordu
Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde Sarı Saruhan karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un göbekli görünümü sosyal medyada tartışma konusu oldu. Günlerdir merak edilen göbeğin sırrı, Beyazıt Öztürk'ün programının tanıtımında ortaya çıktı.
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan'ın imzasını taşıyan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıktı. Oyuncu, daha önce Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde canlandırdığı Sarı Saruhan karakterini yıllar sonra yeniden canlandırdı.
Kaba tavırları ve kendine özgü konuşmasıyla dikkat çeken Sarı Saruhan, bu kez görünümüyle de gündeme geldi. Karakterin belirgin göbeği, izleyicilerin merakını artırdı. Tatlıtuğ'un rolü için kilo almadığının görülmesi üzerine göbeğin protez olup olmadığı ya da yapay zekâyla oluşturulup oluşturulmadığı tartışılmaya başlandı.
NE PROTEZ NE YAPAY ZEKA!
Merak edilen sorunun yanıtı ise Organize Sohbetler: Beyaz Özel programının tanıtımında ortaya çıktı. Programın sunucusu Beyazıt Öztürk, Tatlıtuğ'a "Göbek senin göbeğin mi gerçekten de?" diye sordu.
"BUNDAN SONRA BÖYLE KAL"
42 yaşındaki oyuncu, sorunun ardından ayağa kalkarak göbeğini şişirdi. Tatlıtuğ'un bu hareketi stüdyodakileri şaşırtırken rol arkadaşları da kahkahalara boğuldu.
Beyazıt Öztürk'ün oyuncunun şişirdiği göbeğe dokunarak "Bundan sonra böyle kal" demesi ise tanıtımın dikkat çeken anlarından biri oldu.