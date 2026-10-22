Kaba tavırları ve kendine özgü konuşmasıyla dikkat çeken Sarı Saruhan, bu kez görünümüyle de gündeme geldi. Karakterin belirgin göbeği, izleyicilerin merakını artırdı. Tatlıtuğ'un rolü için kilo almadığının görülmesi üzerine göbeğin protez olup olmadığı ya da yapay zekâyla oluşturulup oluşturulmadığı tartışılmaya başlandı.