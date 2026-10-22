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Kıvanç Tatlıtuğ göbeğiyle şaşırttı! Beyazıt Öztürk dayanamadı, o soruyu sordu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde Sarı Saruhan karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un göbekli görünümü sosyal medyada tartışma konusu oldu. Günlerdir merak edilen göbeğin sırrı, Beyazıt Öztürk'ün programının tanıtımında ortaya çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ göbeğiyle şaşırttı! Beyazıt Öztürk dayanamadı, o soruyu sordu 1

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan'ın imzasını taşıyan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıktı. Oyuncu, daha önce Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde canlandırdığı Sarı Saruhan karakterini yıllar sonra yeniden canlandırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ göbeğiyle şaşırttı! Beyazıt Öztürk dayanamadı, o soruyu sordu 2

Kaba tavırları ve kendine özgü konuşmasıyla dikkat çeken Sarı Saruhan, bu kez görünümüyle de gündeme geldi. Karakterin belirgin göbeği, izleyicilerin merakını artırdı. Tatlıtuğ'un rolü için kilo almadığının görülmesi üzerine göbeğin protez olup olmadığı ya da yapay zekâyla oluşturulup oluşturulmadığı tartışılmaya başlandı.

Kıvanç Tatlıtuğ göbeğiyle şaşırttı! Beyazıt Öztürk dayanamadı, o soruyu sordu 3

NE PROTEZ NE YAPAY ZEKA!

Merak edilen sorunun yanıtı ise Organize Sohbetler: Beyaz Özel programının tanıtımında ortaya çıktı. Programın sunucusu Beyazıt Öztürk, Tatlıtuğ'a "Göbek senin göbeğin mi gerçekten de?" diye sordu.

Kıvanç Tatlıtuğ göbeğiyle şaşırttı! Beyazıt Öztürk dayanamadı, o soruyu sordu 4

"BUNDAN SONRA BÖYLE KAL"

42 yaşındaki oyuncu, sorunun ardından ayağa kalkarak göbeğini şişirdi. Tatlıtuğ'un bu hareketi stüdyodakileri şaşırtırken rol arkadaşları da kahkahalara boğuldu.

Kıvanç Tatlıtuğ göbeğiyle şaşırttı! Beyazıt Öztürk dayanamadı, o soruyu sordu 5

Beyazıt Öztürk'ün oyuncunun şişirdiği göbeğe dokunarak "Bundan sonra böyle kal" demesi ise tanıtımın dikkat çeken anlarından biri oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ göbeğiyle şaşırttı! Beyazıt Öztürk dayanamadı, o soruyu sordu 6

DEĞİŞİMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy, oyuncu Itır Esen ve menajer Engin Aykanat'ın düğününde bir araya geldi. İkilinin aynı ortamda buluşmasının ardından, yaklaşık 8 yıl önce birlikte çekilen fotoğrafları da yeniden gündeme geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ göbeğiyle şaşırttı! Beyazıt Öztürk dayanamadı, o soruyu sordu 7

Sosyal medya kullanıcıları, oyuncuların eski ve yeni karelerini karşılaştırarak yıllar içindeki değişimlerine dikkat çekti.

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