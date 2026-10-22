Ayça Tekindor'un 10 yıllık ilişkisi ihanetle bitti! Eski sevgilisi hakkında çarpıcı iddia

"Yıkılıyo" şarkısıyla tanınan Ayça Tekindor, 10 yıllık hayat arkadaşı Yıldıray tarafından aldatıldığını öne sürdü. Ünlü şarkıcı, açıklamasının ardından sosyal medyadan gelen yorumlara sert sözlerle tepki gösterdi.

2004 yılında çıkardığı "Yıkılıyo" şarkısıyla tanınan Ayça Tekindor, özel hayatına ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi. Usta oyuncu Çetin Tekindor'un yeğeni olan şarkıcı, 10 yıllık hayat arkadaşı Yıldıray tarafından aldatıldığını ve eski sevgilisinin başka bir kadını hamile bıraktığını öne sürdü. Tekindor, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşırken kendisine gelen bazı yorumlara da tepki gösterdi.

Tekindor, yaptığı açıklamada eski sevgilisiyle birlikte sahiplendikleri 10 yaşındaki kedilerinin ameliyat sürecinden söz etti. Kedileri için aylar sonra eski sevgilisine ulaşmaya çalıştığını belirten şarkıcı, engellendiğini ve iş yeri üzerinden iletişim kurduğunda da sert bir yanıt aldığını ifade etti.

Yaşadıklarını anlatan Tekindor, "10 yıllık hayat arkadaşım Yıldıray beni aldattı; aldatmayı da beceremeyip kızı hamile bıraktı. Bu olay mart ayındaydı... Şimdi 10 yaşındaki kedi evladımız ameliyata girecek, aylar sonra aradım ama beni engellemiş. Dükkandan ulaştım, 'Bir daha burayı arama!' dedi. Hiçbir erkeğe güvenmeyin." ifadelerini kullandı.

GELEN YORUMLARA TEPKİ GÖSTERDİ Tekindor'un açıklaması sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcıların eski sevgilisinin çocuk sahibi olmak istemiş olabileceğine yönelik değerlendirmeleri, şarkıcının tepkisini çekti.

Yorumları okuduktan sonra yeniden paylaşım yapan Tekindor, kendisine yöneltilen değerlendirmelere sert sözlerle karşılık verdi. Eski sevgilisinin üniversiteye giden bir çocuğu olduğunu da belirten şarkıcı, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi: "Yorumlara baktım da... O kadar kötüsünüz ki akıl almıyor. Vicdandan hiç bahsetmiyorum. Allah büyük. Daha beteriyle sınanırsınız umarım. Hayat uzun!.."