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Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Buket Aydın'dan hamilelik açıklaması!

Buket Aydın ile Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün yasak aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Ortaya çıkan fotoğraflarıyla aşkları belgelenen çiftin evleneceği konuşulurken Buket Ayndın'ın hamile olduğu iddiası gündeme geldi. Nişantaşı'nda görüntülenen Aydın, hamilelik iddiaları hakkında sorulan sorulara yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 29.08.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 09:35
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Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Buket Aydın'dan hamilelik açıklaması!

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla gündeme bomba gibi düşen Buket Aydın, şimdi de hamile olduğu haberiyle gündeme geldi. Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü spiker konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Buket Aydın'dan hamilelik açıklaması!

BUKET AYDIN HAMİLE Mİ?

Ünlü spiker Buket Aydın'ın hamile olduğu son dakika iddiaları arasında yer alırken kendisi de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Buket Aydın'dan hamilelik açıklaması!

Son dönemin en çok konuşulan spikerlerinden olan Buket Aydın, Nişantaşı'nda Magazinburada'ya yakalandı. Emir Sarıgül'le aşk yaşadığı söylenen ünlü spiker, hakkında çıkan hamilelik iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

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Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Buket Aydın'dan hamilelik açıklaması!

Buket Aydın, ilk önce özel hayatıyla ilgili konuşmak istemedi. Bunun sebebini ise "Benim yaptığım işle ilgili kimliğe zarar verdiğini düşünüyorum bu durumun. Ben magazin figürü değilim. Aslında Emir de öyle biri değil" diyerek açıkladı.

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Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Buket Aydın'dan hamilelik açıklaması!

'ÖYLE BİR İHTİMAL YOK'

Hakkında çıkan hamilelik dedikodularına net bir şekilde cevap veren Aydın, "O kesinlikle yalan. Öyle bir şeyin olma ihtimali yok" dedi ve ekledi: "Türkiye'de yaşıyoruz. Herkesin farklı görüşleri olabilir. Ama benim görüşüm, kesinlikle evlilik dışı bir çocuk doğurmayacağım yönündedir."