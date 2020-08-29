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Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Buket Aydın'dan hamilelik açıklaması!
Buket Aydın ile Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün yasak aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Ortaya çıkan fotoğraflarıyla aşkları belgelenen çiftin evleneceği konuşulurken Buket Ayndın'ın hamile olduğu iddiası gündeme geldi. Nişantaşı'nda görüntülenen Aydın, hamilelik iddiaları hakkında sorulan sorulara yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 29.08.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 09:35
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