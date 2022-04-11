11 Nisan 2022, Pazartesi
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer ‘Kurt Efe’ isminin hikayesini anlattı! “Telefonumda 'Kurt' diye kayıtlıydı...”
6 yıl önce nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğullarını kucağına almak için gün saymaya başladı. Bu ay sonunda doğum yapacak olan Başak Dizer, hamilelik sürecini anlattı. Doğacak bebeklerine 'Kurt Efe' ismini koyacaklarını bir kez daha açıklayan Dizer, ismin anlamını ve bu isme neden karar verdiklerini açıkladı.
Giriş Tarihi: 11.04.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 09:24
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