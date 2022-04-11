Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer ‘Kurt Efe’ isminin hikayesini anlattı! “Telefonumda ’Kurt’ diye kayıtlıydı...”

HAMİLELİĞİM ÇOK RAHAT GEÇTİ

Doğum için son haftalarda olduğunu söyleyen ünlü modacı, hamilelik sürecini çok rahat geçirdiğini söyledi. Pandemi nedeniyle daha fazla dikkat ettiğini belirten Dizer, "Son haftalar. Çok heyecanlıyız tabii ki. Hamileliğimi çok rahat geçirdim. Pandemiden dolayı biraz daha dikkat ettim, izole oldum fakat yine de Türkiye içinde seyahat de edebildik." dedi.