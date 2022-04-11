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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer ‘Kurt Efe’ isminin hikayesini anlattı! “Telefonumda 'Kurt' diye kayıtlıydı...”

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer ‘Kurt Efe’ isminin hikayesini anlattı! “Telefonumda 'Kurt' diye kayıtlıydı...”

6 yıl önce nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğullarını kucağına almak için gün saymaya başladı. Bu ay sonunda doğum yapacak olan Başak Dizer, hamilelik sürecini anlattı. Doğacak bebeklerine 'Kurt Efe' ismini koyacaklarını bir kez daha açıklayan Dizer, ismin anlamını ve bu isme neden karar verdiklerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.04.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 09:24
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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer ‘Kurt Efe’ isminin hikayesini anlattı! “Telefonumda ’Kurt’ diye kayıtlıydı...”

Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Sabah'a açıklamalarda bulundu. Doğum için gün sayan Dizer, oğullarına neden Kurt Efe ismini verdiklerini de ilk kez anlattı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer ‘Kurt Efe’ isminin hikayesini anlattı! “Telefonumda ’Kurt’ diye kayıtlıydı...”

HAMİLELİĞİM ÇOK RAHAT GEÇTİ

Doğum için son haftalarda olduğunu söyleyen ünlü modacı, hamilelik sürecini çok rahat geçirdiğini söyledi. Pandemi nedeniyle daha fazla dikkat ettiğini belirten Dizer, "Son haftalar. Çok heyecanlıyız tabii ki. Hamileliğimi çok rahat geçirdim. Pandemiden dolayı biraz daha dikkat ettim, izole oldum fakat yine de Türkiye içinde seyahat de edebildik." dedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer ‘Kurt Efe’ isminin hikayesini anlattı! “Telefonumda ’Kurt’ diye kayıtlıydı...”

Hamilelik sürecinde işlerini de rahatlıkla devam ettirdiğini söyleyen Dizer, oğullarına neden Kurt Efe ismini koyma kararı aldıklarını anlattı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer ‘Kurt Efe’ isminin hikayesini anlattı! “Telefonumda ’Kurt’ diye kayıtlıydı...”

"TELEFONUMDA 'KURT' DİYE KAYITLIYDI"

Kıvanç Tatlıtuğ ile 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinin çekimlerinde birliktelik yaşamaya başladıklarını söyleyen Dizer, "Dizideki karakter ismi de hoşuma gidiyordu. Telefonumda Kıvanç, 'Kurt' diye kayıtlıydı. Dizideki lakabını biz de oğlumuza lakap olarak koymak istedik, bizim için anısı var. Yanına da Efe'yi koyduk." dedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer ‘Kurt Efe’ isminin hikayesini anlattı! “Telefonumda ’Kurt’ diye kayıtlıydı...”

Kurdun Türk tarihi açısından da bir sembol olduğunu belirten modacı şunları söyledi: