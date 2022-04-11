11 Nisan 2022, Pazartesi
Engin Altan Düzyatan’ın oğlu Emir Aras ailesini gururlandırdı! Babasının izinden gidiyor...
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan, motokros sevgisini oğlu Emir Aras'a da aşıladı. Dün Afyon'da düzenlenen şampiyonada ilk kez yarışan Emir Aras, 50 cc kategorisinde birinci olarak ailesini gururlandırdı. Emir'i sporcu olarak yetiştirdiğini söyleyen Engin Altan Düzyatan, "İlk defa yarışalım, heyecanını atsın ve deneyim kazansın istedik" dedi.
Giriş Tarihi: 11.04.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 08:47
- 1
- 13
Engin Altan Düzyatan’ın oğlu Emir Aras ailesini gururlandırdı! Babasının izinden gidiyor…
- 2
- 13
Engin Altan Düzyatan’ın oğlu Emir Aras ailesini gururlandırdı! Babasının izinden gidiyor…
- 3
- 13
Engin Altan Düzyatan’ın oğlu Emir Aras ailesini gururlandırdı! Babasının izinden gidiyor…
- 4
- 13
Engin Altan Düzyatan’ın oğlu Emir Aras ailesini gururlandırdı! Babasının izinden gidiyor…
- 5
- 13
Engin Altan Düzyatan’ın oğlu Emir Aras ailesini gururlandırdı! Babasının izinden gidiyor…