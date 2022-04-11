Engin Altan Düzyatan’ın oğlu Emir Aras ailesini gururlandırdı! Babasının izinden gidiyor...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan, motokros sevgisini oğlu Emir Aras'a da aşıladı. Dün Afyon'da düzenlenen şampiyonada ilk kez yarışan Emir Aras, 50 cc kategorisinde birinci olarak ailesini gururlandırdı. Emir'i sporcu olarak yetiştirdiğini söyleyen Engin Altan Düzyatan, "İlk defa yarışalım, heyecanını atsın ve deneyim kazansın istedik" dedi.