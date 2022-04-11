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Engin Altan Düzyatan’ın oğlu Emir Aras ailesini gururlandırdı! Babasının izinden gidiyor...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan, motokros sevgisini oğlu Emir Aras'a da aşıladı. Dün Afyon'da düzenlenen şampiyonada ilk kez yarışan Emir Aras, 50 cc kategorisinde birinci olarak ailesini gururlandırdı. Emir'i sporcu olarak yetiştirdiğini söyleyen Engin Altan Düzyatan, "İlk defa yarışalım, heyecanını atsın ve deneyim kazansın istedik" dedi.

Giriş Tarihi: 11.04.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 08:47
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Engin Altan Düzyatan’ın oğlu Emir Aras ailesini gururlandırdı! Babasının izinden gidiyor…
Engin Altan Düzyatan’ın oğlu Emir Aras ailesini gururlandırdı! Babasının izinden gidiyor…

Babası Engin Altan Düzyatan'ın izinden gidip motokros yapan 6 yaşındaki Emir, dün 50 cc kategorisinde yarıştı. Şampiyon olan minik, ünlü oyuncuyu gururlandırdı.

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Engin Altan Düzyatan’ın oğlu Emir Aras ailesini gururlandırdı! Babasının izinden gidiyor…
Engin Altan Düzyatan’ın oğlu Emir Aras ailesini gururlandırdı! Babasının izinden gidiyor…

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, motokros sevgisini oğluna da aşıladı.

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Engin Altan Düzyatan’ın oğlu Emir Aras ailesini gururlandırdı! Babasının izinden gidiyor…
Engin Altan Düzyatan’ın oğlu Emir Aras ailesini gururlandırdı! Babasının izinden gidiyor…

Ünlü oyuncunun Neslişah Alkoçlar'la evliliğinden olan oğlu Emir Aras, dün ilk yarışlara katıldı.

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Engin Altan Düzyatan’ın oğlu Emir Aras ailesini gururlandırdı! Babasının izinden gidiyor…
Engin Altan Düzyatan’ın oğlu Emir Aras ailesini gururlandırdı! Babasının izinden gidiyor…

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun Afyon'da düzenlediği şampiyonada 50 cc kategorisinde yarıştı, İlk kez müsabakaya katılmanın heyecanını yaşayan ve yarışı birinci bitiren Emir, ailesini gururlandırdı.

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Engin Altan Düzyatan’ın oğlu Emir Aras ailesini gururlandırdı! Babasının izinden gidiyor…
Engin Altan Düzyatan’ın oğlu Emir Aras ailesini gururlandırdı! Babasının izinden gidiyor…

Emir'i sporcu olarak yetiştirdiğini söyleyen Engin Altan Düzyatan, "Oğlum 3,5 yaşından beri motora biniyor, çok da seviyor. İlk defa yarışalım, heyecanını atsın ve deneyim kazansın istedik" dedi.