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Gökhan Özen eski kayınpederini açtığı 1 TL’lik davayı kaybetti!

Gökhan Özen ve Selen Sevigen 2016 yılında boşanmış, eski eşler ayrılığın ardından mahkemelik olmuştu. Çiftin kavgasına Selen Sevigen'in babası Mehmet Sevigen de dahil olunca Özen intikam için, eski bakan Sevigen'i rüşvet iddiasıyla CİMER'e şikayet etmişti. Eski bakan Sevigen ile eşi Gülay Sevigen, sosyal medya hesabından kendilerini rüşvetçilikle suçlayarak onur, şeref ve saygınlıklarına zarar verdiği gerekçesiyle eski damatları Gökhan Özen'e açtığı tazminat davasını kazandı.

Giriş Tarihi: 11.04.2022 09:48
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Gökhan Özen eski kayınpederini açtığı 1 TL’lik davayı kaybetti!

Sevigen çifti, Gökhan Özen tarafından rahatsız edilerek, hakaret ve tehditlere maruz kaldıkları iddiasıyla Aile Mahkemesi'nden defalarca tedbir kararı aldırmıştı.

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Gökhan Özen eski kayınpederini açtığı 1 TL’lik davayı kaybetti!

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tazminat davasının karar duruşmasına Sevigen çiftinin avukatı ile Gökhan Özen'in avukatı katıldı.

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Gökhan Özen eski kayınpederini açtığı 1 TL’lik davayı kaybetti!

Duruşmada söz alan Sevigen çiftinin avukatı, "Gökhan Özen'in asılsız paylaşımları nedeniyle müvekkillerin kişilik hakları saldırıya uğramıştır. Davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz" dedi.

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Gökhan Özen eski kayınpederini açtığı 1 TL’lik davayı kaybetti!

Gökhan Özen'in avukatı da davanın reddini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, Sevigen çiftinin açtığı davayı kabul ederek Gökhan Özen'i 1 lira manevi tazminata mahkum etti. Mahkeme kararına göre Özen, bu tazminatı Sevigen çiftine faiziyle ödeyecek.

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Gökhan Özen eski kayınpederini açtığı 1 TL’lik davayı kaybetti!

Gökhan Özen, Gülay-Mehmet Sevigen çiftinin kızları Selen Sevigen'le 2010'da evlenmişti. 2016'da boşanan çiftin iki kızı var.