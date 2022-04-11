Gökhan Özen eski kayınpederini açtığı 1 TL’lik davayı kaybetti!

Gökhan Özen ve Selen Sevigen 2016 yılında boşanmış, eski eşler ayrılığın ardından mahkemelik olmuştu. Çiftin kavgasına Selen Sevigen'in babası Mehmet Sevigen de dahil olunca Özen intikam için, eski bakan Sevigen'i rüşvet iddiasıyla CİMER'e şikayet etmişti. Eski bakan Sevigen ile eşi Gülay Sevigen, sosyal medya hesabından kendilerini rüşvetçilikle suçlayarak onur, şeref ve saygınlıklarına zarar verdiği gerekçesiyle eski damatları Gökhan Özen'e açtığı tazminat davasını kazandı.