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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kurt Efe dövmesi! Koluna kazıttı

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kurt Efe dövmesi! Koluna kazıttı

Ailesiyle koronavirüse yakalanan Kıvanç Tatlıtuğ, sağlığına kavuştu. Eşi Başak Dizer'le Etiler'de görüntülenen ve sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, oğlu Kurt Efe hakkında konuştu. Baba olduktan sonra hayatında birçok şeyin değiştiğini söyleyen yakışıklı oyuncu, çocuğunun doğduğu gün elini tutarken çektirdiği fotoğrafı koluna dövdürdüğü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 16.11.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 11:29
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Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kurt Efe dövmesi! Koluna kazıttı

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Mekandan ilk olarak Başak Dizer, arkadaşının aracıyla ayrıldı. Ünlü oyuncu ise soruları yanıtladı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kurt Efe dövmesi! Koluna kazıttı

'Aşk-ı Memnu' dizisindeki partneri Beren Saat ile Amerika'da gerçekleştirdiği film çekimleri hatırlatılan Tatlıtuğ, "Çekimler bitti döndük. Beren'le çalışmak çok konforluydu. Yurt dışında çalışmanın yer yer dezavantajları olsa da genel anlamda harikaydı" dedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kurt Efe dövmesi! Koluna kazıttı

SAĞLIK DURUMU

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı haberleri ile sevenlerini üzen ve Bodrum'daki evinde karantinaya giren Tatlıtuğ, "Rol aldığım filmin gecesine maalesef katılamadım, ailece koronavirüse yakalandık. Çok şükür iyileştik çocuğumuzla beraber. Şimdi herkes iyi" ifadelerini kullandı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kurt Efe dövmesi! Koluna kazıttı

"BEN İLGİLENMİYORUM"

Yeni projesinde Özge Özpirinçci ile kamera karşısına geçeceği iddia edilen Tatlıtuğ, "O işlere ben hiç karışmıyorum. Şu anda bir dizi projesi var, onunla ilgileniyoruz. Partnerle ilgili konulara yapımcı bakıyor, ben ilgilenmiyorum. Bu konular beni aşan konular olduğu için yorum yapmak istemem. Ben bir projeyle anlaştım, onun hazırlıklarına girdik, yakın zamanda başlayacağız" dedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kurt Efe dövmesi! Koluna kazıttı

"ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"

Eşi Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe ile sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta oğlunun kendisine benzediği hatırlatılan oyuncu, "Evet benziyor. Sarışın, renkli gözlü şimdilik. Çok çabuk büyüyorlar ne diyebilirim? İsteyen herkese nasip etsin Allah" şeklinde konuştu.