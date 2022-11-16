16 Kasım 2022, Çarşamba
Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kurt Efe dövmesi! Koluna kazıttı
Ailesiyle koronavirüse yakalanan Kıvanç Tatlıtuğ, sağlığına kavuştu. Eşi Başak Dizer'le Etiler'de görüntülenen ve sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, oğlu Kurt Efe hakkında konuştu. Baba olduktan sonra hayatında birçok şeyin değiştiğini söyleyen yakışıklı oyuncu, çocuğunun doğduğu gün elini tutarken çektirdiği fotoğrafı koluna dövdürdüğü ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 16.11.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 11:29
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12