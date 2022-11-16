Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kurt Efe dövmesi! Koluna kazıttı

"BEN İLGİLENMİYORUM"

Yeni projesinde Özge Özpirinçci ile kamera karşısına geçeceği iddia edilen Tatlıtuğ, "O işlere ben hiç karışmıyorum. Şu anda bir dizi projesi var, onunla ilgileniyoruz. Partnerle ilgili konulara yapımcı bakıyor, ben ilgilenmiyorum. Bu konular beni aşan konular olduğu için yorum yapmak istemem. Ben bir projeyle anlaştım, onun hazırlıklarına girdik, yakın zamanda başlayacağız" dedi.