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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Orhan Bey’i Aybars Kartal Özson meğer setlerce büyümüş! Muhteşem Yüzyıl'da oynamıştı

Kuruluş Osman’ın Orhan Bey’i Aybars Kartal Özson meğer setlerce büyümüş! Muhteşem Yüzyıl'da oynamıştı

atv ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'da Orhan Bey'e hayat veren Aybars Kartal Özson tüm dikkatleri üzerine çekti. Yeteneğiyle kendisine hayran bırakan Özson'un çok küçük yaşlardan beri ekranda olduğu ve unutulmaz dizi projelerinde rol aldığı ortaya çıktı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı 'Şehzade Cihangir' karakteriyle akıllara kazınan Özson'un yıllar içindeki değişimi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:42 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 13:42
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Kuruluş Osman’ın Orhan Bey’i Aybars Kartal Özson meğer setlerce büyümüş! Muhteşem Yüzyıl’da oynamıştı

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Orhan Bey karakterindeki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Aybars Kartal Özson, bir dönemin en popüler çocuk oyuncularından biri çıktı.

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Kuruluş Osman’ın Orhan Bey’i Aybars Kartal Özson meğer setlerce büyümüş! Muhteşem Yüzyıl’da oynamıştı

Çok küçük yaşlarından bu yana ekranlarda yer alan Özson'u birçok yapımda izleyici karşısına çıktı.

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Kuruluş Osman’ın Orhan Bey’i Aybars Kartal Özson meğer setlerce büyümüş! Muhteşem Yüzyıl’da oynamıştı

Oyunculuk kariyerine 3 yaşındayken adım atan sevimli oyuncu ilk kez 2011'de yayınlanan ve başrollerinde Bülent İnal ve Çetin Tekindor'un bulunduğu 'Bir Çocuk Sevdim' dizisiyle başlamış. Aybars Kartal Özson bu dizide 'Hasan' karakterini canlandırmıştı.

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Kuruluş Osman’ın Orhan Bey’i Aybars Kartal Özson meğer setlerce büyümüş! Muhteşem Yüzyıl’da oynamıştı

Özson'un kariyerindeki en büyük adım, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde rol alması oldu. Özson toplamda 45 ülkede yayınlanan ve dünya çapında geniş bir hayran kitlesine kavuşan yapımda Sultan Süleyman ve nikahlı eşi Hürrem Sultan'ın oğulları Şehzade Cihangir'in çocukluğunu canlandırmıştı.

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Kuruluş Osman’ın Orhan Bey’i Aybars Kartal Özson meğer setlerce büyümüş! Muhteşem Yüzyıl’da oynamıştı

Konuşması ve tatlılığıyla adından sıkça söz ettiren Özson'un canlandırdığı 'Cihangir' doğuştan kambur olarak dünyaya gelen bir şehzadeydi. Hal böyle olunca minik oyuncu rol aldığı her bölümde oyunculuğuyla izleyenleri etkilemeyi başardı. Sultan Süleyman kamburu olan oğluna, cihanı sırtında taşıyan anlamına gelen Cihangir ismini vermiş. Sonrasında rolünü Tolga Sarıtaş'a devreden çocuk oyuncunun gösterdiği inanılmaz performans adeta unutulmaz oldu.