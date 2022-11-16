Kuruluş Osman’ın Orhan Bey’i Aybars Kartal Özson meğer setlerce büyümüş! Muhteşem Yüzyıl’da oynamıştı

Konuşması ve tatlılığıyla adından sıkça söz ettiren Özson'un canlandırdığı 'Cihangir' doğuştan kambur olarak dünyaya gelen bir şehzadeydi. Hal böyle olunca minik oyuncu rol aldığı her bölümde oyunculuğuyla izleyenleri etkilemeyi başardı. Sultan Süleyman kamburu olan oğluna, cihanı sırtında taşıyan anlamına gelen Cihangir ismini vermiş. Sonrasında rolünü Tolga Sarıtaş'a devreden çocuk oyuncunun gösterdiği inanılmaz performans adeta unutulmaz oldu.