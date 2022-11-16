Kuruluş Osman’ın Orhan Bey’i Aybars Kartal Özson meğer setlerce büyümüş! Muhteşem Yüzyıl'da oynamıştı
atv ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'da Orhan Bey'e hayat veren Aybars Kartal Özson tüm dikkatleri üzerine çekti. Yeteneğiyle kendisine hayran bırakan Özson'un çok küçük yaşlardan beri ekranda olduğu ve unutulmaz dizi projelerinde rol aldığı ortaya çıktı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı 'Şehzade Cihangir' karakteriyle akıllara kazınan Özson'un yıllar içindeki değişimi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:42Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 13:42