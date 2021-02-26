26 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ'dan 750 bin TL’lik korona önlemi

Kıvanç Tatlıtuğ'dan 750 bin TL’lik korona önlemi

Kıvanç Tatlıtuğ, yeni dizisinin setinde koronavirüse karşı aldığı önlemle dikkat çekti. Tatlıtuğ'un Özge Özpirinçci ile başrolü paylaştığı dizinin setinde, koronavirüs salgını nedeniyle karavan yerine kendi aracın kullanmayı tercih ettiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 26.02.2021 17:17
  • 1
  • 9
Kıvanç Tatlıtuğ'dan 750 bin TL’lik korona önlemi

Kıvanç Tatlıtuğ'un, Özge Özpirinçci ile kamera karşısına geçtiği 'Bir Denizaltı Hikayesi' adlı dizisinin çekimlerinde koronavirüse karşı özel önlem aldığı konuşuluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Kıvanç Tatlıtuğ'dan 750 bin TL’lik korona önlemi

Salgına karşı tedbiri elden bırakmayan yakışıklı oyuncu, setin kendisine tahsis ettiği karavanı kullanmak yerine kendi aracını tercih ediyor.

  • 3
  • 9
Kıvanç Tatlıtuğ'dan 750 bin TL’lik korona önlemi

Akşam gazetesinden Recep Aslan'ın haberine göre; doğa tutkusuyla bilinen Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda 750 bin TL'ye satın aldığı karavanını sette her gün hazır tutuyor.

  • 4
  • 9
Kıvanç Tatlıtuğ'dan 750 bin TL’lik korona önlemi

Görüntüsüyle askeri bir aracı andıran karavanda; hareket halindeyken motordan aldığı güçle şarj olan bataryanın, araç kamp moduna geçtiğinde güneş paneli üzerinden şarj olma özelliği bulunuyor.

  • 5
  • 9
Kıvanç Tatlıtuğ'dan 750 bin TL’lik korona önlemi

Özel olarak aracını dezenfekte ettiren 37 yaşındaki oyuncu, defalarca koronavirüs testi yaptırarak virüsün olası yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ