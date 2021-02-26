Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Kıvanç Tatlıtuğ'dan 750 bin TL’lik korona önlemi
Kıvanç Tatlıtuğ, yeni dizisinin setinde koronavirüse karşı aldığı önlemle dikkat çekti. Tatlıtuğ'un Özge Özpirinçci ile başrolü paylaştığı dizinin setinde, koronavirüs salgını nedeniyle karavan yerine kendi aracın kullanmayı tercih ettiği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 26.02.2021 17:17
Kıvanç Tatlıtuğ'un, Özge Özpirinçci ile kamera karşısına geçtiği 'Bir Denizaltı Hikayesi' adlı dizisinin çekimlerinde koronavirüse karşı özel önlem aldığı konuşuluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Salgına karşı tedbiri elden bırakmayan yakışıklı oyuncu, setin kendisine tahsis ettiği karavanı kullanmak yerine kendi aracını tercih ediyor.
Akşam gazetesinden Recep Aslan'ın haberine göre; doğa tutkusuyla bilinen Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda 750 bin TL'ye satın aldığı karavanını sette her gün hazır tutuyor.
Görüntüsüyle askeri bir aracı andıran karavanda; hareket halindeyken motordan aldığı güçle şarj olan bataryanın, araç kamp moduna geçtiğinde güneş paneli üzerinden şarj olma özelliği bulunuyor.
Özel olarak aracını dezenfekte ettiren 37 yaşındaki oyuncu, defalarca koronavirüs testi yaptırarak virüsün olası yayılmasını engellemeye çalışıyor.