12 Temmuz 2022, Salı
Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’den ilk fotoğraf geldi! Pozları sosyal medyayı salladı
6 yıl önce nikah masasın oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti geçtiğimiz aylarda oğulları Kurt Efe'yi kucağına almıştı. Baba olma heyecanı yaşayan Tatlıtuğ'dan oğluyla ilk fotoğraf geldi. Başak Dizer, oğlu Kurt Efe'nin 30 günlük ve 3 aylıkken Kıvanç Tatlıtuğ'un kucağında çekilen karelerini paylaştı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.07.2022 14:19
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