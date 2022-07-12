Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’den ilk fotoğraf geldi! Pozları sosyal medyayı salladı

Ünlü manken ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bundan 6 yıl önce modacı Başak Dizer ile dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçen aylarda oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.