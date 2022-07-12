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Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’den ilk fotoğraf geldi! Pozları sosyal medyayı salladı

6 yıl önce nikah masasın oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti geçtiğimiz aylarda oğulları Kurt Efe'yi kucağına almıştı. Baba olma heyecanı yaşayan Tatlıtuğ'dan oğluyla ilk fotoğraf geldi. Başak Dizer, oğlu Kurt Efe'nin 30 günlük ve 3 aylıkken Kıvanç Tatlıtuğ'un kucağında çekilen karelerini paylaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.07.2022 14:19
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Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’den ilk fotoğraf geldi! Pozları sosyal medyayı salladı

Ünlü manken ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bundan 6 yıl önce modacı Başak Dizer ile dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçen aylarda oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’den ilk fotoğraf geldi! Pozları sosyal medyayı salladı

Oğulları Kurt Efe'ye 15 Nisan'da kavuşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ, bir süredir Yalıkavak'taki evlerinde kalıyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’den ilk fotoğraf geldi! Pozları sosyal medyayı salladı

Babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, geçen günlerde oğlu Kurt Efe ve eşinin fotoğrafı ile Babalar Günü kutlaması yapmıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’den ilk fotoğraf geldi! Pozları sosyal medyayı salladı

Başak Dizer'den son olarak bayram paylaşımı geldi.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’den ilk fotoğraf geldi! Pozları sosyal medyayı salladı

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Son olarak Başak Dizer, Instagram hesabından eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğulları Kurt Efe'nin iki pozunu paylaştı.