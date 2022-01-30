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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğluna doğmadan teklif yağdı! Dudak uçuklatan rakam...

6 yıl önce nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den bebek müjdesi gelmiş, ikilinin bir oğlu olacağı ortaya çıkmıştı. Bebeklerinin kucağına almak için gün sayan çifte teklif yağdı. Dizer'in, bebeğiyle reklam filmlerinde rol alması için bir mobilya firmasından teklif aldığı iddia edildi. Ancak 200 bin dolarlık teklife gözde ikiliden şok yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 30.01.2022 08:36 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022 08:36
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğluna doğmadan teklif yağdı! Dudak uçuklatan rakam...

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, bebek heyecanı yaşarken, firmalar arasında da adeta rekabet başladı. Minik Tatlıtuğ'a bebek bezinden pusete kadar birçok firmadan şimdiden teklifler geliyor. Markalar reklamlarında minik Tatlıtuğ'u görmek isterken, beş aylık hamile olan Başak Dizer'in bir mobilya firmasından reklam teklifi aldığı konuşuluyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğluna doğmadan teklif yağdı! Dudak uçuklatan rakam...

Akşam gazetesinin haberine göre; bebek odası takımlarını tanıtması için Başak Dizer'e 200 bin dolar (yaklaşık 2.7 milyon TL) teklif eden bir firma, 'hayır' yanıtını aldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğluna doğmadan teklif yağdı! Dudak uçuklatan rakam...

44 yaşındaki ünlü stil danışmanının söz konusu teklifi geri çevirmesinde, 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturduğu oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un rolü olduğu öne sürüldü.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğluna doğmadan teklif yağdı! Dudak uçuklatan rakam...

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz kasım ayında Beyoğlu'nda yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere yansımıştı. Heyecanı ve mutluluğu her halinden belli olan oyuncu, bebekle ilgili ilk kez konuşmuştu.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğluna doğmadan teklif yağdı! Dudak uçuklatan rakam...

Tatlıtuğ, "Çok mutlu olduk. Öncelikle bu güzel duygumuzu paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" ifadelerini kullanmıştı.