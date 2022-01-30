31 Ocak 2022, Pazartesi
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğluna doğmadan teklif yağdı! Dudak uçuklatan rakam...
6 yıl önce nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den bebek müjdesi gelmiş, ikilinin bir oğlu olacağı ortaya çıkmıştı. Bebeklerinin kucağına almak için gün sayan çifte teklif yağdı. Dizer'in, bebeğiyle reklam filmlerinde rol alması için bir mobilya firmasından teklif aldığı iddia edildi. Ancak 200 bin dolarlık teklife gözde ikiliden şok yanıt geldi.
Giriş Tarihi: 30.01.2022 08:36 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022 08:36
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