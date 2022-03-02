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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer gün saymaya başladı! Doğum tarihi belli oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturmuş, ikili sanat dünyasının gözde çiftlerinden olmuştu. Uzun süredir ilişkilerini bebekle taçlandırmak için uğraşan çiftten beklenen haber gelmiş, erkek bebek bekledikleri öğrenilmişti. Ünlü çiftin doktoru doğum için gün verdi. Sabah yazarı Bülent Cankurt detayları kaleme aldı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 02.03.2022 09:31
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer gün saymaya başladı! Doğum tarihi belli oldu

19 Şubat 2016'da Paris'te evlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, uzun süredir mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak için uğraşıyordu.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer gün saymaya başladı! Doğum tarihi belli oldu

Sonunda Allah gönüllerine göre verdi; Başak Hanım hamile kaldı. Hamileliğin çok yakıştığı müstakbel anne Başak Dizer ile baba olacağı için ayakları yerden kesilen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un gün saymaya başladığını öğrendim.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer gün saymaya başladı! Doğum tarihi belli oldu

Çünkü Başak Hanım'ın doktoru, doğum için gün vermiş ve nisan başında çocuğunu kucağına alabileceğini söylemiş.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer gün saymaya başladı! Doğum tarihi belli oldu

Ayrıca Başak Hanım'ın oğlunu, normal doğumla dünyaya getirmeye karar verdiğini de öğrendim.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer gün saymaya başladı! Doğum tarihi belli oldu

Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ, 'Nuh Boğuldu' adlı yeni filminin çekimlerine başladı. Çekimler Assos'ta yapıldığı için geri sayımın başladığı bu süreçte Tatlıtuğ eşinin yanında olamayacak.