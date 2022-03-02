Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer gün saymaya başladı! Doğum tarihi belli oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturmuş, ikili sanat dünyasının gözde çiftlerinden olmuştu. Uzun süredir ilişkilerini bebekle taçlandırmak için uğraşan çiftten beklenen haber gelmiş, erkek bebek bekledikleri öğrenilmişti. Ünlü çiftin doktoru doğum için gün verdi. Sabah yazarı Bülent Cankurt detayları kaleme aldı. İşte o yazı...