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Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer rol arkadaşıyla birlikteymiş…

Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, ilk bölümden gönüllere taht kurdu. İlk kez Adı Efsane dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve rol aldığı yapımlarla kariyerinde yükselişini sürdüren Kaya, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Özel hayatıyla mercek altına alınan oyuncunun eski rol arkadaşıyla aşk yaşadığını gören şaştı kaldı. İşte Üç Kız Kardeş'in güzel oyuncusu Özgü Kaya'nın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 01.03.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022 16:51
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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer rol arkadaşıyla birlikteymiş…

Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özgü Kaya, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Bir anda sosyal medyanın da gündemine oturan Kaya'nın özel hayatı mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer rol arkadaşıyla birlikteymiş…

Kaya'nın eski rol arkadaşıyla aşk yaşadığını gören şaştı kaldı. İşte Üç Kız Kardeş'in güzel oyuncusu Özgü Kaya'nın sevgilisi…

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer rol arkadaşıyla birlikteymiş…

SİMAY BARLAS VE SEVGİLİSİ SONER KORKMAZ

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer rol arkadaşıyla birlikteymiş…
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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer rol arkadaşıyla birlikteymiş…