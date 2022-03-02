02 Mart 2022, Çarşamba
Darp davasında yargılanan Erdinç Gülener’e icra şoku
Ünlü oyuncu Erdinç Gülener, bir dönem birliktelik yaşadığı Eda Pera Küçük'e fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayıp hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmış, 2 yıla kadar hapsi istenmişti. 1120 lira adli para cezasına çarptırıldığı dava sonrası icralık oldu. Dava masraflarını ödemeyince icraya verilen Erdinç Gülener faiziyle cezayı ödedi. Aldığı adli para cezasına itiraz etse de itirazı kabul olmayan oyuncunun cezası da kesinleşti.
Giriş Tarihi: 02.03.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 09:52
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