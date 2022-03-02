Darp davasında yargılanan Erdinç Gülener’e icra şoku

Dilekçede Küçük ile Gülener'in ilişkileri 2019 yılının Kasım ayında başladığı, ikilinin aynı evi paylaştığı, oyuncu Gülener'in yaş itibariyle büyük olması sebebiyle ilişki süresince her tartışmada hem fiziksel hem psikolojik şiddet uyguladığı ve kendine hakim olamadığı zamanlarda, "Sinir hastasıyım, kızarsam kötü şeyler yaparım" bile dediği ortaya çıktı.