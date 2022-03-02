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Darp davasında yargılanan Erdinç Gülener’e icra şoku

Ünlü oyuncu Erdinç Gülener, bir dönem birliktelik yaşadığı Eda Pera Küçük'e fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayıp hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmış, 2 yıla kadar hapsi istenmişti. 1120 lira adli para cezasına çarptırıldığı dava sonrası icralık oldu. Dava masraflarını ödemeyince icraya verilen Erdinç Gülener faiziyle cezayı ödedi. Aldığı adli para cezasına itiraz etse de itirazı kabul olmayan oyuncunun cezası da kesinleşti.

Giriş Tarihi: 02.03.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 09:52
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Darp davasında yargılanan Erdinç Gülener’e icra şoku

Oyuncu Erdinç Gülener yaklaşık 8 ay birliktelik yaşadığı sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük'le iddiaya göre aralarında çıkan şiddetli tartışmada hakaretler yağdırdı. Olayın ardından sunucu Küçük, soluğu savcılıkta alarak Gülener hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Darp davasında yargılanan Erdinç Gülener’e icra şoku

Dilekçede Küçük ile Gülener'in ilişkileri 2019 yılının Kasım ayında başladığı, ikilinin aynı evi paylaştığı, oyuncu Gülener'in yaş itibariyle büyük olması sebebiyle ilişki süresince her tartışmada hem fiziksel hem psikolojik şiddet uyguladığı ve kendine hakim olamadığı zamanlarda, "Sinir hastasıyım, kızarsam kötü şeyler yaparım" bile dediği ortaya çıktı.

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Darp davasında yargılanan Erdinç Gülener’e icra şoku

2 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırladığı iddianameye göre oyuncu Erdinç Gülener, eski sevgilisi sunucu Eda Pera Küçük'e 2020 yılının Mart ayında küfrederek, "ruh hastası git evimden, ne var orada" diyerek hakaretler yağdırdı. Erdinç Gülener'e 'Hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Darp davasında yargılanan Erdinç Gülener’e icra şoku

İTİRAZ ETTİ AMA CEZASI KESİNLEŞTİ

İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi davayı 2 ay önce karara bağladı. Mahkeme, sanık Erdinç Gülener'i 'Hakaret' suçundan bin 120 lira adli para cezasına çarptırdı.

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Darp davasında yargılanan Erdinç Gülener’e icra şoku

Sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluştuğunun ve sabıkasız oluşunun altını çizen mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Dava sonucunda aldığı adli para cezasına itiraz eden ancak itirazı reddedilen Erdinç Gülener'in cezası kesinleşti.