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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor! Dizer’in paylaşımına beğeni yağdı: Seni beklerken

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, 6 sene önce dünya evine girdi. Çiftten geçen aylarda güzel haber geldi, Tatlıtuğ ailesinin bir bebeklerinin olacağı öğrenildi. Ünlü çift, erkek bebeklerinin isimlerini de geçen günlerde açıkladı. Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken Dizer, sosyal medyadan yeni bir paylaşımlarda bulundu. 8,5 aylık hamile olan modacının pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 09:58
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor! Dizer’in paylaşımına beğeni yağdı: Seni beklerken

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin bebeklerinin adı geçen günlerde belli olmuştu. İkili, oğullarına 'Kurt Efe' ismini verecek.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor! Dizer’in paylaşımına beğeni yağdı: Seni beklerken

OBJEKTİFLERE YAKALANDI

Nisan ayının son haftasında Maslak'ta özel bir hastanede Kurt Efe'yi kucağına almaya hazırlanan Başak Dizer Tatlıtuğ, önceki gün Yeniköy'de görüntülenmişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor! Dizer’in paylaşımına beğeni yağdı: Seni beklerken

Doğumuna sayılı günler kalan 45 yaşındaki stil danışmanı, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor! Dizer’in paylaşımına beğeni yağdı: Seni beklerken

"SAĞLIĞIM GAYET İYİ"

Dizer, sağlığının gayet yerinde olduğunu belirterek, "Bir şey söylemeyeyim. Daha önce açıklamaları yaptım, ne söyleyeyim şimdi? İyiyim ve heyecanlıyız" demekle yetindi.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor! Dizer’in paylaşımına beğeni yağdı: Seni beklerken

"ORTAK KARAR VERDİK"

Tatlıtuğ çiftinin, oğulları için Kurt Efe adına karar vermesi çok konuşulmuştu. Doğacak çocuklarına neden iki isim koydukları sorulan Başak Dizer, "Bu konuda Kıvanç'la ortak karar verdik" açıklamasını yaptı.