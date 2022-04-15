Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor! Dizer’in paylaşımına beğeni yağdı: Seni beklerken

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, 6 sene önce dünya evine girdi. Çiftten geçen aylarda güzel haber geldi, Tatlıtuğ ailesinin bir bebeklerinin olacağı öğrenildi. Ünlü çift, erkek bebeklerinin isimlerini de geçen günlerde açıkladı. Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken Dizer, sosyal medyadan yeni bir paylaşımlarda bulundu. 8,5 aylık hamile olan modacının pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.