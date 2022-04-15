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Haberler Galeri Gönül Dağı’nın Meryem'i Sevilay Gültekin sosyal medyayı salladı! Gözleri açılınca Rıfat'ı terk ederek delirten Meryem'e bakın

Gönül Dağı’nın Meryem'i Sevilay Gültekin sosyal medyayı salladı! Gözleri açılınca Rıfat'ı terk ederek delirten Meryem'e bakın

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Meryem karakteriyle adından söz ettiren Sevilay Gültekin, ekranın en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Gönül Dağı'ndaki performansıyla büyük beğeni toplayan ancak dizide gözleri açıldıktan sonra Rıfat'ı terk eden Meryem'e seyirciler tepki gösterdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gültekin'in paylaştığı fotoğrafları görenler şaştı kaldı.

Giriş Tarihi: 15.04.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 10:18
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Gönül Dağı’nın Meryem’i Sevilay Gültekin sosyal medyayı salladı! Gözleri açılınca Rıfat’ı terk ederek delirten Meryem’e bakın

"Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı dizisi, Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor.

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Gönül Dağı’nın Meryem’i Sevilay Gültekin sosyal medyayı salladı! Gözleri açılınca Rıfat’ı terk ederek delirten Meryem’e bakın

Gönül Dağı dizisi ile adından söz ettiren Sevilay Gültekin, sosyal medya hesabını akfif olarak kullanırken hayranlarını şaşırttı.

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Gönül Dağı’nın Meryem’i Sevilay Gültekin sosyal medyayı salladı! Gözleri açılınca Rıfat’ı terk ederek delirten Meryem’e bakın

Gerçek sevgiyi kalbimizde hissettiren dizide Rıfat karakterine hayat veren Hüseyin Sevimli ise aşk acısıyla hepimizi yaktı.

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Gönül Dağı’nın Meryem’i Sevilay Gültekin sosyal medyayı salladı! Gözleri açılınca Rıfat’ı terk ederek delirten Meryem’e bakın

Meryem'e olan aşkından tek varlığı olan kahvesini satan ve onun gözlerini açtıran Rıfat, tek edilmenin acısıyla divane oldu.

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Gönül Dağı’nın Meryem’i Sevilay Gültekin sosyal medyayı salladı! Gözleri açılınca Rıfat’ı terk ederek delirten Meryem’e bakın

Aşkın delirttiği Rıfat kendisini dağlara atarken, ekran başındaki seyirci ise unuttuğu çoğu duyguyu yeniden hatırladı.