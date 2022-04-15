Gönül Dağı’nın Meryem'i Sevilay Gültekin sosyal medyayı salladı! Gözleri açılınca Rıfat'ı terk ederek delirten Meryem'e bakın

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Meryem karakteriyle adından söz ettiren Sevilay Gültekin, ekranın en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Gönül Dağı'ndaki performansıyla büyük beğeni toplayan ancak dizide gözleri açıldıktan sonra Rıfat'ı terk eden Meryem'e seyirciler tepki gösterdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gültekin'in paylaştığı fotoğrafları görenler şaştı kaldı.