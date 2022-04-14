Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre'nin nişanlısı herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Bir Zamanlar Çukurova her hafta izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da gündeme oturdu. Dizide canlandırdığı Fadik karakteriyle yıldızı parlayan Polen Emre, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Emre'nin nişanlısı görenleri şaşırttı.