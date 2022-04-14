14 Nisan 2022, Perşembe
Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre'nin nişanlısı herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı
Bir Zamanlar Çukurova her hafta izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da gündeme oturdu. Dizide canlandırdığı Fadik karakteriyle yıldızı parlayan Polen Emre, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Emre'nin nişanlısı görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 14.04.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 16:57
- 1
- 108
- 2
- 108
- 3
- 108
- 4
- 108
- 5
- 108