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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre'nin nişanlısı herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Bir Zamanlar Çukurova her hafta izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da gündeme oturdu. Dizide canlandırdığı Fadik karakteriyle yıldızı parlayan Polen Emre, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Emre'nin nişanlısı görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 14.04.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 16:57
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre’nin nişanlısı herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Polen karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Polen Emre, oyunculuğu kadar güzelliğiyle hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Emre'nin nişanlı olduğunu gören şaştı kaldı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre’nin nişanlısı herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Polen Emre başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre’nin nişanlısı herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

BİLAL YİĞİT KOÇAK

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre’nin nişanlısı herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

BİLAL YİĞİT KOÇAK'IN SEVGİLİSİ BERFE SANCAK

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre’nin nişanlısı herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı