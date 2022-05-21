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Kıvanç Tatlıtuğ babalık sonrası yaşadığı büyük dönüşümü anlattı: "Kendi bedenimde hissettim…”

2016 yılında dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçtiğimiz ay oğulları Kurt Efe'yi kucağına almıştı. Çiçeği burnunda baba, bu süreçte yaşadığı değişimi anlattı. "Başak'ın karnı büyüdükçe dönüştüm." diyen yakışıklı oyuncu, "Kendi bedenimde hissettim. Çekmiş olduğu sıkıntıyı kendi bedenimde hissetmeye başladım. Büyülü bir şey..." dedi. İşte açıklamaları...

Giriş Tarihi: 21.05.2022 08:55
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Kıvanç Tatlıtuğ babalık sonrası yaşadığı büyük dönüşümü anlattı: Kendi bedenimde hissettim…”

Geçen aylarda bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz haftalarda kucaklarına aldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ babalık sonrası yaşadığı büyük dönüşümü anlattı: Kendi bedenimde hissettim…”

Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin, altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği konuşuluyordu.

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Kıvanç Tatlıtuğ babalık sonrası yaşadığı büyük dönüşümü anlattı: Kendi bedenimde hissettim…”

Daha önce verdiği röportajda çok mutlu olduğunu söyleyen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, babalığı şöyle anlattı:

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Kıvanç Tatlıtuğ babalık sonrası yaşadığı büyük dönüşümü anlattı: Kendi bedenimde hissettim…”

"Başak'ın karnı büyüdükçe dönüştüm. Diyorlar ki erkekler çocukları doğmadan babalık hissiyatına giremezler. Bende tam tersi oldu. Başak'ın karnının büyüdüğünü hissediyorum. Karnı gözlerimin önünde büyürken benim o hissiyata girememem mümkün mü sence? Dönüşmeye başladım."

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Kıvanç Tatlıtuğ babalık sonrası yaşadığı büyük dönüşümü anlattı: Kendi bedenimde hissettim…”

"Kendi bedenimde hissettim. Çekmiş olduğu sıkıntıyı kendi bedenimde hissetmeye başladım. Büyülü bir şey..."