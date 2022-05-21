Kıvanç Tatlıtuğ babalık sonrası yaşadığı büyük dönüşümü anlattı: "Kendi bedenimde hissettim…”

2016 yılında dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçtiğimiz ay oğulları Kurt Efe'yi kucağına almıştı. Çiçeği burnunda baba, bu süreçte yaşadığı değişimi anlattı. "Başak'ın karnı büyüdükçe dönüştüm." diyen yakışıklı oyuncu, "Kendi bedenimde hissettim. Çekmiş olduğu sıkıntıyı kendi bedenimde hissetmeye başladım. Büyülü bir şey..." dedi. İşte açıklamaları...