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EDHO hayranları sevinçten çılgına dönecek! Ben Bu Cihana Sığmam fırtınası geliyor! Sevindiren açıklama geldi...

Yayınlandığı dönemde reyting rekorlarını altüst eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle son olarak izleyicilerin karşısına çıkan Oktay Kaynarca'dan yeni proje müjdesi geldi. Dizinin adının,"Ben Bu Cihana Sığmam" olması beklenirken, kadrosunda yer alacak isimler de merak ediliyor. Oktay Kaynarca'nın bu kez sadece başrol oyuncusu olarak değil, aynı zamanda yapımcı olarak da dizide yer alması bekleniyor. Kaynarca,"Oyuncu kadrosunun netleşmesinin ardından açıklama yapacağız" dedi. Hayranları dizinin başlama tarihi hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 20.05.2022 17:27
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EDHO hayranları sevinçten çılgına dönecek! Ben Bu Cihana Sığmam fırtınası geliyor! Sevindiren açıklama geldi...

EDHO hayranları sevinçten çılgına dönecek. Ben Bu Cihana Sığmam fırtınası geliyor. Sevindiren açıklama geldi. Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkan Oktay Kaynarca, yeni dizi müjdesini verdi. "Ben Bu Cihana Sığmam" dizisiyle ekranlara dönecek Oktay Kaynarca, kadroda yer alacak isimlerin henüz belli olmadığını açıkladı. Hayranları müjdeli haber sonrasında dizinin başlama tarihi ve detaylar hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EDHO hayranları sevinçten çılgına dönecek! Ben Bu Cihana Sığmam fırtınası geliyor! Sevindiren açıklama geldi...

TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da "Hızır Çakırbeyli" karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, setlere dönüyor.

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EDHO hayranları sevinçten çılgına dönecek! Ben Bu Cihana Sığmam fırtınası geliyor! Sevindiren açıklama geldi...

Yeni sezonu gelmesi beklenirken final kararı alan EDHO, seyircileri büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı.

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EDHO hayranları sevinçten çılgına dönecek! Ben Bu Cihana Sığmam fırtınası geliyor! Sevindiren açıklama geldi...

EDHO izleyicileri, başrol Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi ile yeniden heyecanlandı.

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EDHO hayranları sevinçten çılgına dönecek! Ben Bu Cihana Sığmam fırtınası geliyor! Sevindiren açıklama geldi...

Tekrar ATV ekranlarında yayınlanması beklenen projeye evet diyen Kaynarca, rol alacağı yapımın adını açıkladı.