EDHO hayranları sevinçten çılgına dönecek! Ben Bu Cihana Sığmam fırtınası geliyor! Sevindiren açıklama geldi...

Yayınlandığı dönemde reyting rekorlarını altüst eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle son olarak izleyicilerin karşısına çıkan Oktay Kaynarca'dan yeni proje müjdesi geldi. Dizinin adının,"Ben Bu Cihana Sığmam" olması beklenirken, kadrosunda yer alacak isimler de merak ediliyor. Oktay Kaynarca'nın bu kez sadece başrol oyuncusu olarak değil, aynı zamanda yapımcı olarak da dizide yer alması bekleniyor. Kaynarca,"Oyuncu kadrosunun netleşmesinin ardından açıklama yapacağız" dedi. Hayranları dizinin başlama tarihi hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik.