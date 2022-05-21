Hülya Avşar'dan kızı Zehra Çilingiroğlu'na sitem: "Beni salladı"

Avşar, dijital platformda günlük hallerini yayınladığı videoların da çok ilgi gördüğünü söyleyerek, "O da çok iyi gidiyor. Tam da yerini buldu dijitalde, sosyal medyaya biraz önem veriyorum, hatta sanal dünyada bir şeyler yapmaya başladım. Z kuşağını yakalayayım gibi bir amacım yok ama onlar beni istiyorlarsa yakalayabilirler" diye konuştu.