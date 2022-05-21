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Hülya Avşar'dan kızı Zehra Çilingiroğlu'na sitem: "Beni salladı"

Her daim iddialı çıkışlarıyla adından söz ettiren Hülya Avşar, yeni şarkısıyla müzik dünyasına geri dönmüştü. Geçtiğimiz günlerde Akatlar'da stüdyo çıkışında görüntülenen ünlü isim, şarkısının başarısından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Avşar, muhabirlerin "Bir çiftlik evi yaptırıyordunuz, hatta kızınız Zehra da ilgilenecekti. Son durum nedir?" sorusuna sitemli yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 21.05.2022 09:39
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Hülya Avşar’dan kızı Zehra Çilingiroğlu’na sitem: Beni salladı

Hülya Avşar uzun bir aranın ardından yeni şarkısıyla müzik piyasasına geri döndü.

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Hülya Avşar’dan kızı Zehra Çilingiroğlu’na sitem: Beni salladı

Yıllar sonra müzikseverlerle buluşan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde Akatlar'da stüdyo çıkışı görüntülendi.

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Hülya Avşar’dan kızı Zehra Çilingiroğlu’na sitem: Beni salladı

Bir hayli keyifli olan Avşar kızı, 'Sen Aşk mısın?' şarkısıyla ilgili "Şarkım çok sevildi, ne yalan söyleyeyim bu kadarını ben de beklemiyordum. Çok para harcayınca oluyormuş demek ki. Ama gençleri kendine çekeceğini biliyordum" diyerek güldü.

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Hülya Avşar’dan kızı Zehra Çilingiroğlu’na sitem: Beni salladı

Avşar, dijital platformda günlük hallerini yayınladığı videoların da çok ilgi gördüğünü söyleyerek, "O da çok iyi gidiyor. Tam da yerini buldu dijitalde, sosyal medyaya biraz önem veriyorum, hatta sanal dünyada bir şeyler yapmaya başladım. Z kuşağını yakalayayım gibi bir amacım yok ama onlar beni istiyorlarsa yakalayabilirler" diye konuştu.

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Hülya Avşar’dan kızı Zehra Çilingiroğlu’na sitem: Beni salladı

"ZEHRA BENİ SALLAYIP DURUYOR"

Hülya Avşar, muhabirlerin "Bir çiftlik evi yaptırıyordunuz, hatta kızınız Zehra da ilgilenecekti. Son durum nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi: