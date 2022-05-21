21 Mayıs 2022, Cumartesi
Hülya Avşar'dan kızı Zehra Çilingiroğlu'na sitem: "Beni salladı"
Her daim iddialı çıkışlarıyla adından söz ettiren Hülya Avşar, yeni şarkısıyla müzik dünyasına geri dönmüştü. Geçtiğimiz günlerde Akatlar'da stüdyo çıkışında görüntülenen ünlü isim, şarkısının başarısından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Avşar, muhabirlerin "Bir çiftlik evi yaptırıyordunuz, hatta kızınız Zehra da ilgilenecekti. Son durum nedir?" sorusuna sitemli yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 21.05.2022 09:39
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