Kıvanç Talu - Beril Talu çiftinden bir skandal daha! Herkesi o şekilde kandırmış... Yeni dava açıldı
Ponzi sistemi ile çevresindekilerden yaklaşık 150 milyon TL toplayarak kaçan Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti hakkında yeni bir şikayet daha yapıldı. Beril Talu'nun bir şirkette reklam sorumlusu olarak mağdurları kandırdığı ortaya çıktı. İşte dolandırıcılıkla ilgili tüm detaylar...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024
08:59 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
09:00
Fenomen çift Kıvanç ve eşi Beril Talu'nun ponzi sistemiyle onlarca kişiden 150 milyon liralık vurgun yaptığına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir mağdurun
"dolandırıldım" şikayeti üzerine savcılık dikkat çeken tespitler yaptı. Çiftin eylemlerinin dolandırıcılık suçunu oluşturduğunu ve mağdur sayısının fazla olduğunu kaydeden savcılık, "Mağdurları çalışma ve özel hayatlarında sıkça görüştükleri kişilerden seçtiler" tespitinde bulundu. Beril Talu'nun İstanbul Şişli'de hizmet veren bir şirkette reklam birimi sorumlusu olarak eylemlerini gerçekleştirdiğini kaydeden savcılık mağdurun, Talu'nun kardeşi Berkin Koç'tan da şikayetçi olması üzerine Koç da dosyada şüpheli oldu.
Yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtıktan sonra ülkeye giriş yaptıklarında tutuklanan
"Var Böyle Tipler" kanalının sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkındaki soruşturma tüm hızıyla devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı. Sık sık yeni mağdurların dosyaya "Ben de dolandırıldım" diye başvurduğu belirlenirken savcılık dikkat çeken bir tespit yaptı.
150 MİLYONLUK VURGUN Sabah'ın haberine göre Türkiye'nin sarsıldığı dolandırıcılık olayında "Var Böyle Tipler" adlı sosyal medya kanalıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun ponzi sistemiyle onlarca kişinin paralarını alarak yurt dışına kaçtıkları iddia edildi.
Yaklaşık 150 milyonluk vurguna imza atan Talu çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Birçok mağdurun, çifte parasını kaptırdığı belirlenen soruşturma kapsamında Gürcistan'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen çift gözaltına alındı, 5 Ocak 2024 günü tutuklandı.
YENİ MAĞDURLAR ORTAYA ÇIKIYOR Fenomen Talu çifti hakkında "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan soruşturma sürerken yeni bir mağdur ortaya çıktı. "Bir proje var, yatırım yapacağız, kazanç sağlayacağız" vaadiyle onlarca kişiden milyonlarca lira topladığı öne sürülen çiftin, Nişantaşı'nda kuaför salonu bulunan Ali K.'yı Bağdat Caddesi'ne açacakları kuaföre ortak etme vaadiyle dolandırmasının ardından yeni bir mağdur daha şikayetçi oldu. Adana'da yaşayan Aydan E. isimli kadın Talu çiftinin yanı sıra Beril Talu'nun kardeşi Berkin Koç'un da kendisini dolandırdığını dile getirdi.