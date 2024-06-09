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Ayşe Teyze'nin kaybolan Maviş'i Milyoner'de! Müge Anlı hayranları soruyu bildi bile

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Daha önce Balıkesir'de kuşunu kaybeden 90 yaşındaki Ayşe Teyze, kaybolan kuşu Maviş'in bulunması için soluğu Müge Anlı'da almıştı. Kayıp muhabbet kuşu ile ilgili heyecan veren bir gelişme yaşanmış ve Ayşe Teyze stüdyoda büyük sevinç yaşamıştı. Milyoner'de konuyla ilgili gelen soruda yarışmacı zorlu anlar yaşadı. İşte o soru ve yarışmacının cevabı...

Giriş Tarihi: 09.06.2024 21:47 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 22:09
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Milyoner’de ’Müge Anlı’ sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı! Ayşe Teyze’nin evcil kaybolan evcil hayvanı hangisi?

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana bir kez daha kitledi.

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Milyoner’de ’Müge Anlı’ sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı! Ayşe Teyze’nin evcil kaybolan evcil hayvanı hangisi?

ATV'nin gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor.

Ayşe Teyze'nin kayıp başvurusu yaptığı program oldukça ilgi çekiciydi. Tatil için gittiği Balıkesir'de kuşunu kaybeden 90 yaşındaki Ayşe Teyze, 16 gün kayıp olan kuşu Maviş'in bulunması için programa başvurmuştu. Yaşlı kadının sözleri izleyenleri duygulandırmıştı.

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Milyoner’de ’Müge Anlı’ sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı! Ayşe Teyze’nin evcil kaybolan evcil hayvanı hangisi?

Canlı yayında çağrıda bulunan Ayşe Teyze ise, "Bulup alan varsa Allah razı olsun onlardan. Ne olur bana geri getirsinler kuşumu. Onsuz hiçbir şey yapamıyorum" demişti.

Balıkesir'den yapılan yayınla ile Ayşe teyze ve Maviş buluşturuldu. Kuşunu görünce çok heyecanlanan Ayşe teyze, Maviş'e seslenmişti.

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Milyoner’de ’Müge Anlı’ sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı! Ayşe Teyze’nin evcil kaybolan evcil hayvanı hangisi?

Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de ise konuyla ilgili bir soru yönetildi.

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Milyoner’de ’Müge Anlı’ sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı! Ayşe Teyze’nin evcil kaybolan evcil hayvanı hangisi?

Yarışmacası zorlandığı soruda çift cevap joker hakkını kullandı.