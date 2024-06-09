Ayşe Teyze'nin kaybolan Maviş'i Milyoner'de! Müge Anlı hayranları soruyu bildi bile

Canlı yayında çağrıda bulunan Ayşe Teyze ise, "Bulup alan varsa Allah razı olsun onlardan. Ne olur bana geri getirsinler kuşumu. Onsuz hiçbir şey yapamıyorum" demişti.

Balıkesir'den yapılan yayınla ile Ayşe teyze ve Maviş buluşturuldu. Kuşunu görünce çok heyecanlanan Ayşe teyze, Maviş'e seslenmişti.