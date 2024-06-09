09 Haziran 2024, Pazar
Ayşe Teyze'nin kaybolan Maviş'i Milyoner'de! Müge Anlı hayranları soruyu bildi bile
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Daha önce Balıkesir'de kuşunu kaybeden 90 yaşındaki Ayşe Teyze, kaybolan kuşu Maviş'in bulunması için soluğu Müge Anlı'da almıştı. Kayıp muhabbet kuşu ile ilgili heyecan veren bir gelişme yaşanmış ve Ayşe Teyze stüdyoda büyük sevinç yaşamıştı. Milyoner'de konuyla ilgili gelen soruda yarışmacı zorlu anlar yaşadı. İşte o soru ve yarışmacının cevabı...
Giriş Tarihi: 09.06.2024 21:47 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 22:09
- 1
- 34
- 2
- 34
- 3
- 34
- 4
- 34
- 5
- 34