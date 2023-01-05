Seyid Doğuş’un oğlu mu? DNA testi sonrası sessizliğini bozdu: “Bana ve aileme zarar verir”

"MANEVİ OĞLUM OLARAK KABUL EDEBİLİRİM"

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Doğuş, Beyaz TV'de ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programına şu açıklamayı yaptı:

Çıkan haberleri üzüntüyle okudum. Şimdilerde eşim Hoşkedem ve evlatlarımla birlikte Dubai'deyim, tatil yapıyoruz. Babası olduğumu iddia eden genci tanımaktayım. Kendisi eşimin Azerbaycan'daki programına katılan fenomen bir gençtir. Seyid olarak biliniyor. Programda bir takım iddialarda bulundu, babası olduğuma dair. Bana da biraz benziyor hakikaten ama böyle bir şey mümkün değil! Haberlerin ardından direkt olarak DNA testi verdim ve çıkacak sonuçtan kesin bir şekilde eminim. Genç arkadaş madem beni çok seviyor, bana benziyor, onu manevi çocuğum olarak kabul edebilirim ama fazlası bana ve aileme zarar verir. Ülkenin birçok yerinde zaten binlerce çocuk okutuyorum, hepsi benim evladım gibidir. Süreci ben de sizler kadar merak ediyorum.