05 Ocak 2023, Perşembe
Seyid Doğuş'un oğlu mu? DNA testi sonrası sessizliğini bozdu: “Bana ve aileme zarar verir”
Doğuş'un oğlu olduğunu iddia eden Seyid isimli genç gündeme oturdu. Şarkıcının Azerbaycanlı sunucu eşi Hoşgedem Hidayetkızı'nın programına katılan genç, "Doğuş benim babam" açıklamasıyla ortalığı karıştırdı. Uzun süredir ailesiyle birlikte Azerbaycan'da yaşayan, evli ve iki çocuk babası Doğuş, verdiği DNA testinin ardından sessizliğini bozdu.
Giriş Tarihi: 05.01.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 14:31
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