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Haberler Galeri Kısmetse Olur'da gözyaşları sel oldu! Annesinin hikayesi yürekleri dağladı! İşte, Kısmetse Olur Ayşenur'un ağlama sebebi!

Kısmetse Olur'da gözyaşları sel oldu! Annesinin hikayesi yürekleri dağladı! İşte, Kısmetse Olur Ayşenur'un ağlama sebebi!

Kısmetse Olur :Aşkın Gücü yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelecek programın yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Yarışmacılardan en dikkat çeken isimlerden Ayşenur İmam, photoshoplu fotoğflarının ardından yeniden gündeme geldi. 8.bölümde annesiyle ilgili açıklamalar yapan yarışmacı izleyenlerin yüreklerini dağladı.İşte, Kısmetse Olur Ayşenur'un ağlama sebebi!

Giriş Tarihi: 21.12.2022 22:00 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 22:00
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Kısmetse Olur’da gözyaşları sel oldu! Annesinin hikayesi yürekleri dağladı! İşte, Kısmetse Olur Ayşenur’un ağlama sebebi!

Uzun bir aradan sonra tekrar ekranlara dönen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle yarışmacı kadrosuyla dikkat çeken program, her bölümüyle olay yaratıyor. Photoshoplu programlarıyla dikkat çeken

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kısmetse Olur’da gözyaşları sel oldu! Annesinin hikayesi yürekleri dağladı! İşte, Kısmetse Olur Ayşenur’un ağlama sebebi!

ANNESİNİN HASTALIĞINI AÇIKLADI!

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün 8.bölümünde adeta gözyaşları sel oldu. Ayşenur İmam, yarışmacılarla arasında geçen bir olay nedeniyle bir anda gözyaşlarına boğuldu. Ardından annesinin kanser hastası olduğunu açıklayan Ayşenur'un ağlaması üzerine sunucu Öykü Serter, yarışmacıyı teselli etmeye çalıştı.

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Kısmetse Olur’da gözyaşları sel oldu! Annesinin hikayesi yürekleri dağladı! İşte, Kısmetse Olur Ayşenur’un ağlama sebebi!

KISMETSE OLUR HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur'un yeni bölümleri haftanın 6 günü saat 18.30'da yayınlanıyor. Fenomen program haftanın altı günü izleyicisi ile buluşuyor.

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Kısmetse Olur’da gözyaşları sel oldu! Annesinin hikayesi yürekleri dağladı! İşte, Kısmetse Olur Ayşenur’un ağlama sebebi!

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Kadın yarışmacılar: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Merve, Cansel, Tuğçe, Ayşenur

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Kısmetse Olur’da gözyaşları sel oldu! Annesinin hikayesi yürekleri dağladı! İşte, Kısmetse Olur Ayşenur’un ağlama sebebi!

Erkek yarışmacılar: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan, Tolga