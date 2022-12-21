Kısmetse Olur'da gözyaşları sel oldu! Annesinin hikayesi yürekleri dağladı! İşte, Kısmetse Olur Ayşenur'un ağlama sebebi!

Kısmetse Olur :Aşkın Gücü yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelecek programın yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Yarışmacılardan en dikkat çeken isimlerden Ayşenur İmam, photoshoplu fotoğflarının ardından yeniden gündeme geldi. 8.bölümde annesiyle ilgili açıklamalar yapan yarışmacı izleyenlerin yüreklerini dağladı.İşte, Kısmetse Olur Ayşenur'un ağlama sebebi!