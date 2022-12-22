HaberlerGaleriFiliz Akın hayranlarını korkuttu! Son durumu hakkında açıklama geldi
Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Son durumu hakkında açıklama geldi
Yeşilçam'ın efsanelerinden Filiz Akın'dan gelen haber takipçilerini korkutmuştu. Instagram hesabından açıklama yapan usta oyuncu üst kulağından şüpheli bir dokunun ameliyatla alındığını belirtmişti. Sosyal medya hesabından yeni paylaşım yapan Akın'dan sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu.
Giriş Tarihi: 22.12.2022 09:16Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 09:16