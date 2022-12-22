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Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Son durumu hakkında açıklama geldi

Yeşilçam'ın efsanelerinden Filiz Akın'dan gelen haber takipçilerini korkutmuştu. Instagram hesabından açıklama yapan usta oyuncu üst kulağından şüpheli bir dokunun ameliyatla alındığını belirtmişti. Sosyal medya hesabından yeni paylaşım yapan Akın'dan sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 22.12.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 09:16
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Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Son durumu hakkında açıklama geldi

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın'dan üzen bir haber geldi. Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sı olarak kabul edilen Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik arasında bulunan Filiz Akın, geçtiğimiz cuma günü bir operasyon geçirdi.

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Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Son durumu hakkında açıklama geldi

Usta sanatçı sağlık durumu hakkında bilgiyi sosyal medya hesabından şu sözler ile paylaştı:

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Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Son durumu hakkında açıklama geldi

"Geçen cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak. İyi geceler."

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Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Son durumu hakkında açıklama geldi

DAHA ÖNCE DE OPERASYON GEÇİRDİ

Öte yandan; Filiz Akın daha önce de boğazından parça aldırmıştı. Ses tellerinde sorun yaşayan Akın'ın boğazından alınan parçanın tahlil sonuçları temiz çıkmıştı. Tedavi sürecini tamamlayan Filiz Akın, ardından normal odaya alınmıştı.

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Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Son durumu hakkında açıklama geldi

"GÜZEL HAYALLER KURAN GÜZEL ÇOCUKLARDIK"

50 yaşındaki oyuncu Binnur Kaya, Yeşilçam efsanesi Filiz Akın'ın da yer aldığı bir fotoğraf yayınlamış ve duygu yüklü bir not düşmüştü.