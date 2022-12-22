Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Son durumu hakkında açıklama geldi

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın'dan üzen bir haber geldi. Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sı olarak kabul edilen Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik arasında bulunan Filiz Akın, geçtiğimiz cuma günü bir operasyon geçirdi.