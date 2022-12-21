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Haberler Galeri Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! Aşıklardan ilk kare geldi

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! Aşıklardan ilk kare geldi

Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Özgü Kaya, özel hayatıyla da gündeme oturdu. Burak Serdar Şanal ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran güzel oyuncu gönlünü rol arkadaşına kaptırdı. İkili, el ele geldikleri alışveriş merkezinden aşkını ilan etti. İşte aşıkların ilk görüntüsü...

Giriş Tarihi: 21.12.2022 15:50 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 16:30
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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! Aşıklardan ilk kare geldi

Üç Kız Kardeş dizisindeki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Özgü Kaya özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! Aşıklardan ilk kare geldi

Uzun süredir aşk yaşadığı Burak Serdar Şanal ile kısa süre önce yollarını ayıran güzel oyuncu Üç Kız Kardeş'te Mustafa karakterine hayat veren Eren Ören ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! Aşıklardan ilk kare geldi

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

El ele geldikleri bir alışveriş merkezinde görüntülenen ikilinin aşk dolu bakışları ise dikkatlerden kaçmadı.

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! Aşıklardan ilk kare geldi

İşte aşıkların ilk karesi...

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! Aşıklardan ilk kare geldi