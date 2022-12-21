Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! Aşıklardan ilk kare geldi

Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Özgü Kaya, özel hayatıyla da gündeme oturdu. Burak Serdar Şanal ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran güzel oyuncu gönlünü rol arkadaşına kaptırdı. İkili, el ele geldikleri alışveriş merkezinden aşkını ilan etti. İşte aşıkların ilk görüntüsü...